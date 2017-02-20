Fuat Hoca karşılaşmaya hala daha net 11 belirlemeden değişik bir kadroyla çıktı. Ara transfer döneminde alınan ve gönderilenlerin faturasının alt yapıdan oyunculara kesildiğini de belgeledi. Son haftalardaki başarısızlıkları genç oyunculara kesilirken, teknik heyetinde hedefe oynadığı de netleşti. Başkanından teknik heyetine kadar hedefe kilitlenen Boluspor, oynanan oyunu gördükten sonra sanırım başlarını öne eğmek zorunda kalmışlardır.

Rakibimiz bile olma ihtimali olmayacak Ümraniye karşısında, son dakikalarda dualara muhtaç kalmamız hepimizin ayıbıydı. İlk 25 dakikada sahada rakibe top oynatmayan, inanmış, saldıran, rakibi bozan ve gol arayan Boluspor, bu dakikadan sonra futboldan uzaklaştı. Deplasmanda gibi, rakibi sahamızda kabul edip kontra ataklarla gol arayan Boluspor, Poepon’la çok sayıda pozisyona girmeyi başardı.

Yıllardır 14 numaranın sadece taraftarlara ait olduğunu söyleyen geçmiş yönetimler, 3.kez takıma geri dönen Ramazan Sal’a formayı verince şaşırdık. Böylesine önemli bir gelişme sonrası, üst düzey bir oyuncu alınmış muamelesi yapılması ne kadar doğrudur bilemiyorum.

25. dakikadan sonra sahaya binlerce taraftarın sorumluluğunu alarak giydiği formanın sahibi Ramazan Sal çıktı. Oyunu çirkinleştirmek, her iki takımında moralini bozmak, seyirciyi hakeme saldırtmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Kendi gördüğü sarı kart yetmez gibi, çirkinliğin fitilini ateşledikten sonra takım arkadaşları da sarı kart görmesine sebep oldu. Elbette Ramazan’a sesini çıkaramayan kenar yönetim, gelişmelere seyirci kaldığı gibi, yedek kulübesi ve teknik adamlarda olaylara dahil oldular.

Hakem Erkan Özdamar’ın kötü yönetiminde bariz golümüzü yediği pozisyonumuzdaki ofsayt kararı, Kaleci Burak’ın yalancı sakatlığında oyunu kesmesi herkesi çileden çıkardı. Çileden çıkanlardan Yardımcı Antrenör Ersel Özgur’u oyundan neden atmadığını da anlamadım. Yaklaşık 65 dakika oyunu içerde Hakem Özdamar ve Ramazan, saha kenarında Yardımcı Ersel hoca gerdi. Neyse ki, kötü yöneten Hakem Özdamar ve diğerleri karşılaşmanın sonunu görebildiler…

Geçtiğimiz hafta Başkan Çarıkçı’dan yediği kazık ile sarsıldığını! düşündüğüm Kazım Kırcı, bu hafta yedek kulübesi yerine tribüne çıktı. Sanırım totem yaparak şanslı Genel Kaptan Sefa Meral’i sahaya süren Başkan Çarıkçı, hedef adına her yolu deniyor! Bilindiği üzerine, Başkan Çarıkçı hafta içi taraftar guruplarını topladı. Kötü gidişe çözüm aramak yerine, taraftarlara geçmiş yönetimi karalayıp, 3 yıllık projeden bahsederek, kötü tezahüratın önünü kesip destek istedi. Toplantı faydalı olmuş ki, çok sayıda taraftar stattaki yerini aldı.

Bildiğimiz Necip Çarıkçı, B Planını da hazırladığını düşündüğümden olsa Serhat Güller’i karşılaşmada gördük. Elbette taraftar guruplarına Bolu’nun 350 bin Euro’sunu verdiği Santos’un neden oynamadığı anlatmasını beklemiyorum. Genç oyuncularımızın neden 18 kişilik kadroya alınmadığını da anlatacak değil! Hakan ve Ramazan’ın tekrar kadroya dahil edildiğini de anlatmasını beklemek doğru olmaz.

90 dakikada 6 net pozisyona giren Poepon, bir gol atıp 3 puanı almamızı sağladı. Poepon dışında bir pozisyona da son dakikada Abdülkadir girdi. Alınan 3 puana rağmen sahada oynanan oyundan memnun olduğumuzu söylemek doğru olmaz. Ümraniye maçının en güzel tarafı ilk 25 dakikalık oyun ve hanemize yazılan 3 puandır. Umarım ilk 25 dakikada oynadığımız oyunu maçın geneline yayar ve istenilen hedefe ilerleriz.

Önümüzdeki hafta düşme hattında olan Samsun ile hayati bir maça çıkacağız. Her iki takım içinde hayati olan maçın galibi bizim olmamız en büyük temennimdir. Başarıların ve özellikle şansın bizden yana olması dileğimle…