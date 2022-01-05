14 Ocak’tan sonra artık sahiplenilmeyecek!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden tehlike arz eden köpek sahiplerini uyardı. Bolu DKMP’den yapılan açıklamaya göre, Amerikan PitbullTerrier, DogoArgentino, FilaBrasileria, Japanese Tosa, AmericanStaffordshireTerrier, AmercianBully cinsi köpeklerin kimliklendirilmesi, kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması için son tarihin 14 Ocak Cuma günü olduğu öğrenildi. Bu cins köpekleri pasaportsuz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştıranlara da Türk Ceza Kanunu’na göre 6 aya kadar hapis veya adli para cezası verilecek.

PEKİ BU TARİHTEN SONRA NELER OLACAK?

Tehlike arz eden köpeklerin sahipleri için süre 14 Ocak’ta dolacak. Peki bu tarihten sonra neler olacak?

-Pasaportsuz, Ağızlıksız, Tasmasız dolaştırılmayacaklar.

-Tehlike arz eden ırklardaki köpekler artık sahiplenilmeyecek

-Sahipli olanlar da kısırlaştırılıp, kayıt altına alınmadıysa sahibine 11 bin lira ceza verilecek. Köpek elinden alınacak.

-Tehlikeli ırk sınıfındaki köpekleri sokağa terk edenlere 30 bin lira ceza verilecek.