14 saat arayla 4 kez yaşadık

Haber: C. Kutay AYKAN

Artçı depremler yine Bolu ve çevre ilçelere bağlı köylerde etkisi göstermeye başladı. Önceki gece saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Kozlu köyünde meydana gelen 2.9 şiddetinde ki deprem şehir merkezinde de hissedilmiş ve bazı vatandaşlar arasında kısa süreli olsa da bir panik yaşanmıştı.

Kozlu köyündeki depremin ardından 14 saat sonra dün Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde saat 12.55’de 1.8 şiddetinde yerin 8 kilometre metre derinliğinde, 12.57’de yerin 5.2 kilometre derinliğinde 1.9 ve hemen ardından Aşağıkınık köyünde saat 13.01’de yerin 5 kilometre metre derinliğinde 1.5 şiddetinde artçı deprem meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 15:03