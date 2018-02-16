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16 Şubat 2018 Cuma
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    • 14 Simit cafeFark Yaratıyor

    Geçtiğimiz günlerde faliyete giren 14 simit Cafe “Bolu’da simit farkı” Sloganı İle özgün Dekoru ve Geniş Mekanı İle Hizmete girdi.

    16 Şubat 2018 Cuma 09:29
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    14 Simit cafeFark Yaratıyor
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    Açıldığı günden bu güne  zengin Simit, poğca ve piza çeşitlerini sunan 14 Simit yılların Tecrübesi ile Bolu’da Yeni Hizmetler ve Güvenilir Şekilde Müşterilere Sunuluyor.

    CafeTabaklar Mh.Cumhuriyet Caddesinde Bolu Halkına Hizmet veren, ferah bir mekan ve  dekoru, deneyimli güler yüzlü ekibi ile hizmet veren 14 simit Yılların Verdiği Tecrübe İle Hakan Mata  Öncülüğünde ve deneyimli ekibi ile Boluda hizmet verecek.

    BOLULULARIN TERCİHİ 14 SİMİT OLACAK

    Gazetemize açıklama yapan Gelişen çağa ayak uydurmak noktasında var güçleri ile çalıştıklarını kaydeden firma sahibi Hakan MATA, “İş yerimiz geniş alan üzerinde ve oldukça işlek bir mevkide. Bu nedenle müşteri memnuniyeti bizim için son derece önemlidir. Özellikle yeni yaptığımız dekor ile aile salonumuz, kafeteryamız ile sabahları Nefis Simit Çeşitlerimiz ile poğaça, açma, börek, çay, kahve, meyve suyu, ayran, kola, çeşitlerimiz ile 24 saat hizmet vereceğiz” dedi. Deneyimli ekibimizle işimize bu hassasiyet ile yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet anlayışı doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti. Ayrıca  kantin, market, fırın işletmeciliğini 20 yıldır başarı ile devam ettiğini bunun dışında unlu mamuller imalatı satışını da gerçekleştirmek adına Bolu haklına bu ferah ve 24 saat açık olan bu makanı açtıklarınıda sözlerine ekledi.

    CUMHURİYET CADDESİNDE ÇEŞİT BOLLUĞU

    20 Yıllık tecrübe ile açılışını yaptığımız 14 simit gerek aile büyüklerimin gerekse de bizler daha iyi kalite ve hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda bu yeni mekanda yeni  hizmetlerimize yenilerini eklemenin ve daha kaliteli bir ürün satışını ve hizmetini vermenin gururunu sizlerle yaşıyoruz dedi. Amacımız sektörün en iyisi olmak” diyerek sözlerini noktalayan META 14 Simit CafeTabaklar Mh.Cumhuriyet Cd.57/B adresinde olan mekanımıza tum bolu halkını davet ediyoruz dedi.

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