14 Şubat’a Özel Fırsatlar “Fay Yamaner”de

Haber: N. Halid Altundal

Fay Yamaner Mücevher’de her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Gününe özel muhteşem kampanyalar misafirlerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca kampanyaların yanı sıra ikinci hediyeniz Fay Yamaner’den. 500 TL ve üzeri takı alışverişlerinizde Altın Kaplama Kişiye Özel Kolye Hediye! Dünyaca ünlü Swarovski, Seiko, Guess gibi saat ve takılarda %50’ye varan indirimler; Atasay ve Cetaş gibi Türkiye’de takı modasına yön veren markaların en güncel modellerinde 14 Şubat’a özel %14 indirim ve en trend ürünler göz önüne alınarak tasarlanmış hiçbir yerde bulamayacağınız altın baget yüzükler 350 TL’den başlayan fiyatlar ve yüzlerce hediye alternatifi Fay Yamaner Mücevher mağazalarında sizleri bekliyor. Ayrıca tüm Pırlanta ve Elmas koleksiyonlarında ise %30 + %14 indirim fırsatı en özel mücevherleri her bütçe için mümkün kılıyor! Pırlanta tek taş ve baget taşlı pırlanta yüzükler 1.090 TL’den başlayan fiyatlar ile sizlerle.

“ÖZEL HEDİYEMİZİ KAZANMA FIRSATI YAKALAYIN”

Birbirinden özel kampanyalarla 14 Şubat’ı unutulmak kılacak Fay Yamaner’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takipte kalın, Sevgililer Gününe Özel Hediyemizi kazanma fırsatı yakalayın. Fay Yamaner ve gift14 sosyal medya hesaplarımızı takip eden 10 kişiye Altın Kaplama Kişiye Özel Kolye Hediye! Bolu’da İzzet Baysal Caddesi’nde, 14 Burda AVM ve Narven’deki mağazalarımızın yanı sıra bu yıl Çanakkale’de yeni açılan mağazamızda fırsatları yakalayabilirsiniz. Evden çıkmak istemiyorsanız endişelenmenize gerek yok, online satış sitemiz gift14.com bir tık kadar yakın.”