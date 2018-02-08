HABER:Aysun Beykoz

Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Tekeş, 14 Şubat Çarşamba günü Bolu T tipi cezaevi önünde basın açıklaması yapacaklarını belirterek şunları söyledi: ''Bu Şubat'ın da böyle geçmemesi adına 28 Şubat davasının karar duruşmasının da yapılacağı önümüzdeki hafta yani 14 Şubat Çarşamba günü neredeyse her cenahtan 28 Şubat mahpusunun 20 yılı aşkın bir süredir tutulduğu Bolu Cezaevi önünde basın açıklaması yapacağımızı deklare ederiz. Bu çerçevede soruna duyarlı bütün sivil toplum örgütlerinden, basın yayın organlarından ve diğer kişi ve kurumlardan söz konusu çalışmalara katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ediyor, bugüne kadar katkı sunan her kişi ve kuruma teşekkürlerimizi sunuyoruz. 28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin. 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın. Buradan talebimizi vurgular, konuya duyarlı herkesi önümüzdeki Çarşamba Bolu Cezaevi önünde yapacağımız açıklamaya bekleriz.''