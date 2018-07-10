banner133

banner128

banner120
10 Temmuz 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 14 yaşındaki çocuğa tecavüz

    14 yaşındaki küçük kız çocuğuna iki defa tecavüz eden 3 çocuk babası fırıncı 16 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Küçük kız tecavüzcüsüne lanet yağdırırken, sapık fırıncının küçük kızı evlenme vaadi ile kandırdığı ortaya çıktı.

    10 Temmuz 2018 Salı 15:51
    Bu haber 57 kez okundu
    14 yaşındaki çocuğa tecavüz

     

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İlimizde fırıncılık yaparken komşusunun 14 yaşındaki küçük kızı M.D.’yi evlenme vaadiyle kendi evine götürerek yatak odasında iki defa tecavüz etmek suçlamasıyla tutuklanan ve Manisa’nın Turgutlu Cezaevine konulan 3 çocuk babası Burhan A.’nın Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Altan, “Ben böyle bir suç işlemedim. Bana iftira atıyorlar. 3 çocuk babasıyım. Nasıl olurda böyle bir şey yaparım. Kesinlikle böyle bir şey yok” dedi.

    ALLAH BELANI VERECEK

    Duruşmaya Gümüşhane Çocuk Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan mağdur M.D., SEGBİS sistemiyle katılarak, kendisine 2 defa tecavüz eden zanlıya, “Allah Belanı verecek. Senden şikayetçiyim” diye bağırdı.

    14 yaşındaki M.D., başından geçenleri şöyle anlattı, “Ben eve giderken fırıncı olan komşumuz bana 5 TL vererek, ‘Git kendine bir şeyler al’ dedi. Bende kabul etmedim. Sonra da benim kolumdan tutarak eve soktu. Burada ilk kez tecavüze uğradım. Hatta bana yaşımı sordu 14 dedim. Bana ‘4 sene bekle karımdan ayrılıp seninle evleneceğim. Bu arada sen benim sevgilim olursun. Gizlice buluşur görüşürüz. Ama kimseler duymasın’ diye de söylemde bulundu. İkinci gün beni yine evine sokarak ikinci kez tecavüz etti. Çok karşı çıktım ama elinden kurtulamadım. Karısıyla birlikte olduğu yatak odasında tecavüze uğradım. Karısını dövdüğü içinde uzaklaştırma kararı verilmiş bu adama. Allah belasını verecek” diyerek tepki gösterdi.

    Tecavüz anına kullanıldığı belirlenen çocuk petlerinde Burhan A. ve mağdur M.D’nin DNA’larını tespit eden Adli Tıp Raporunun duruşma dosyasına girmesi ve eksik evrakların tamamlanma için mahkeme heyeti duruşmayı 18.10.2018 tarihine ertelendi.


    Anahtar Kelimeler: 14, Yaşındaki, Küçük, Kız, çocuğuna

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KÜSİP
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL IZA’YA AÇIK MEKTUP.
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BATILI-DOĞULU-KUZEYLİ-GÜNEYLİ AJANLAR DURDUKÇA VE KÜRT-ARAP-ACEM MÜRİTLERİ YÖNETTİKÇE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir GEÇİNMEK…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit OMUZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BAİBÜ”de”KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ BULUŞMASI”ndan…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu NİYE HEP İSPAT İSTİYORSUNUZ ?
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Çekin ellerinizi masum yavrularımızın üzerinden
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BUNLAR HAYVAN BİLE OLAMAZ, YARATIKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124