Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde fırıncılık yaparken komşusunun 14 yaşındaki küçük kızı M.D.’yi evlenme vaadiyle kendi evine götürerek yatak odasında iki defa tecavüz etmek suçlamasıyla tutuklanan ve Manisa’nın Turgutlu Cezaevine konulan 3 çocuk babası Burhan A.’nın Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Altan, “Ben böyle bir suç işlemedim. Bana iftira atıyorlar. 3 çocuk babasıyım. Nasıl olurda böyle bir şey yaparım. Kesinlikle böyle bir şey yok” dedi.

ALLAH BELANI VERECEK

Duruşmaya Gümüşhane Çocuk Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan mağdur M.D., SEGBİS sistemiyle katılarak, kendisine 2 defa tecavüz eden zanlıya, “Allah Belanı verecek. Senden şikayetçiyim” diye bağırdı.

14 yaşındaki M.D., başından geçenleri şöyle anlattı, “Ben eve giderken fırıncı olan komşumuz bana 5 TL vererek, ‘Git kendine bir şeyler al’ dedi. Bende kabul etmedim. Sonra da benim kolumdan tutarak eve soktu. Burada ilk kez tecavüze uğradım. Hatta bana yaşımı sordu 14 dedim. Bana ‘4 sene bekle karımdan ayrılıp seninle evleneceğim. Bu arada sen benim sevgilim olursun. Gizlice buluşur görüşürüz. Ama kimseler duymasın’ diye de söylemde bulundu. İkinci gün beni yine evine sokarak ikinci kez tecavüz etti. Çok karşı çıktım ama elinden kurtulamadım. Karısıyla birlikte olduğu yatak odasında tecavüze uğradım. Karısını dövdüğü içinde uzaklaştırma kararı verilmiş bu adama. Allah belasını verecek” diyerek tepki gösterdi.

Tecavüz anına kullanıldığı belirlenen çocuk petlerinde Burhan A. ve mağdur M.D’nin DNA’larını tespit eden Adli Tıp Raporunun duruşma dosyasına girmesi ve eksik evrakların tamamlanma için mahkeme heyeti duruşmayı 18.10.2018 tarihine ertelendi.