Haber: Kasım ŞAHİN

600 gün önce İmdat Aslan açtığı; “Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kamu görevlisinin resme belgede sahteciliği, silahlı terör örgütüne üye olmak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından Bolu ağır ceza mahkemesinde yargılanan eski Bolu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ufuktan Yiğit, 14 yıl 16 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, mahkeme heyeti Niğde Cezaevinde yatan ve SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Yiğit’in tahliyesine karar verirken, yurt dışına da çıkış yasağı getirdi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak 6 ayrı suçtan yargılanan fakat 3 ayrı suçtan ceza alan Yiğit’e mahkeme heyeti, FETÖ örgütü yapılanmasına dahil olmaktan 6 yıl 3 ay, evrakta sahtecilik suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplam 14 yıl 16 ay 15 hapis cezasına çaptırılırken, mahkeme heyeti Yiğit’in 600 gündür hapiste bulunmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Hapis cezası kararını duyan Yiğit’in yakınları önce üzüntüden gözyaşı dökerken, tahliye kararının açıklanmasının ardından da sevinç gözyaşları döktüler.