140 Ekip 500 Personelle 939 İşyeri Denetlendi



Haber: N. Halid Altundal

Covid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayınlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığının talimatları gereğince ülke genelinde olduğu gibi “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile ilimizde de denetimler yapıldı. Bolu Valiliği koordinesinde ve Bolu Valisi Ahmet Ümit öncülüğünde yapılan denetimlere 140 ekip ve 500 personel katıldı.

VALİ ÜMİT, DENETLEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yapılan koronavirüs tedbirleri denetimi kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit denetlemelere bizzat katıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu’nun en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi’nde faaliyet gösteren Taksi Durağı, Alış Veriş Merkezleri, Restorant, Kafe, Lokantalar, tekstil ürünleri satan esnaf ve berberleri ziyaret etti.

ESNAF VE VATANDAŞLAR UYARILDI

Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet eden ve maske dağıtan Vali Ümit, “Koranavirüsle mücadelede, devletimizin aldığı tüm tedbirlere fert ve toplum olarak hep birlikte uymamız halinde başarılı olacağız. Sizlerden maske kullanımına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermenizi, kalabalık ortamlarda bulunmamanızı ve il dışından gelenlerle yakın temastan kaçınmanızı önemle rica ediyorum” dedi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası yollarda ve şehir içinde oluşturulan trafik denetim noktalarında incelemelerde bulunan Vali Ahmet Ümit, sürücülere ve yolculara pandemi kurallarına önemle riayet etmelerini hatırlatarak iyi yolculuklar diledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehirlerarası otobüs terminaline de giderek koronavirüs tedbirleri denetiminde bulundu. Seyahat eden vatandaşlarla sohbet eden Vali Ümit,“Koronavirüsle topyekûn mücadele etmeliyiz. Çevrenizde izolasyona alınan kişiler varsa ve karantinaya uymuyorlarsa mutlaka güvenlik birimlerine bilgi veriniz” dedi.

Koronavirüs tedbirleri denetimi kapsamında parklardaki vatandaşlarımızla da sohbet eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Tedbirli olmak toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve toplumumuzu düşünerek hareket edip Pandemi kurallarına titizlikle uymalıyız” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in koronavirüs tedbirleri denetlemesi akaryakıt istasyonu incelemeleriyle sona erdi. Akaryakıt istasyonunda çalışanlarla bir araya gelen Vali Ümit, Pandemi kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Ümit’in koronavirüs tedbirleri denetimlerinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, İl Ticaret Müdürü Ersin Terzi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Deligöz ve denetim ekipleri hazır bulundu.

VALİ ÜMİT, MERKEZ MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüsle mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisimizce il genelinde alınan ek tedbirler hakkında Mahalle Muhtarlarına bilgilendirmelerde bulundu. Son aylarda salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, izolasyon sayılarının ve temaslıların hızla arttığını belirten Vali Ümit, “İstenmeyen bu durumun en önemli sebeplerinin nişan, düğün, taziye, toplu taşıma gibi toplu etkinliklerde katılımcıların koronavirüsle mücadele kurallarına uymamalarından kaynaklandığı, ayrıca il dışından gelen pozitif vaka tanımlı veya temaslılarla vatandaşlarımızın temaslarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak İl Hıfzıssıhha Meclisimizce gerekli kararlar alınmıştır” dedi.

26 İŞ KOLUNDAN 939 İŞYERİ DENETLENDİ

Bolu Valiliği koordinesinde Bolu Valisi Ahmet Ümit öncülüğünde ilimiz genelinde 140 ekip ve 500 personelin katılımıyla yapılan denetimler kapsamında 26 iş kolunda 939 işyeri (Berber, Kuaför Güzellik Salonu, Avm, Ticari Taksi, Ticari Taksi, Pazar Yeri/ Sosyete Pazarı, Şehir İçi Ve Şehirlerarası Toplu Ulaşım, Kahvehane/ Kıraathane, Hamam/Sauna Vb., Lokanta/ Restaurant/ Cafe, Spor Merkezi/Tesisleri, Park /Piknik Alanı, Konaklama Tesisleri, Dernek Lokali, Nikah Ve Düğün Yerleri, Cami, İnternet Cafe/ Salon Ve Elektronik Oyun Yerleri, Otogar, Bilardo Salonu, Halı Sahalar, Cenaze Merasimi / Taziye Evi, Maden Ocağı/Şantiye, Muhasebeci / Rent A Car / Mühendislik İnşaat Ofisi/Emlakçılar Ve Gayrimenkulcüler, Akaryakıt İstasyonu, Otel, Market, Pastane) denetlendi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin yer aldığı denetimlerde, esnafa ve vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunularak maske dağıtımı yapıldı.

Ayrıca Koronavirüs tedbirleri denetimlerinde 2.048 araç kontrol edildi, yapılan kontrollerde 8.708 vatandaş Pandemi kuralları kapsamında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarak vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.