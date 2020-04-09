140 kişi daha karantinayı tamamladı

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemize getirilen Türk vatandaşları, İstanbul Havalimanı'ndan alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresini tamamlayan aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaşlar gruplar halinde yurttan çıkmaya başladı. Son olarak karantina süresini tamamlayan 140 kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıktı. 140 kişilik grup otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar.

Karantinadan çıkan vatandaşlar, 14 gün boyunca kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, görevlilere teşekkür etti.