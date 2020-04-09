seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

140 kişi daha karantinayı tamamladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra ilimizde bulunan KYK öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 140 kişi, memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

140 kişi daha karantinayı tamamladı

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemize getirilen Türk vatandaşları, İstanbul Havalimanı'ndan alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresini tamamlayan aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaşlar gruplar halinde yurttan çıkmaya başladı. Son olarak karantina süresini tamamlayan 140 kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıktı. 140 kişilik grup otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar.

Karantinadan çıkan vatandaşlar, 14 gün boyunca kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, görevlilere teşekkür etti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder

banner129