140 kişiye para cezası

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 140 kişiye idari para cezası uygulandı.

Haber: Onur Akçelik

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan ilimizde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Bolu'da da kolluk kuvvetlerince 23-26 Nisan'da yapılan denetimlerde evde izolasyon, izinsiz seyahat ve maske kurallarına uymayan 15 ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 125 olmak üzere 140 kişiye 105 bin 114 lira idari para cezası uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 23:24