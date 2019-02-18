1400 kişi sorgulandı

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Bolu’da 200 polisin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada yüzlerce kişi kontrol edildi.

1400 kişi sorgulandı

HABER:C.Kutay Aykan

İçişleri Bakanlığı emriyle, Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde 30 ekip, 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 8 ilçe ve il merkezinde 1 bin 383 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. 2 yoklama kaçağı ve 1 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı. "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 88 işyeri kontrol edildi, 1 işyerine Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulanırken, 1 kişiye Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulandı.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" ayrıca trafik ekiplerince 100 araç kontrol edildi. 1 araca 343 lira ceza kesildi. Öte yandan Bolu’da asayiş uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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