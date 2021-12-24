144 lira ceza yedi

Anıtpark mevkiinde yapılan emniyet kemeri uygulamasında, emniyet kemerini arkasından bağlayan genç sürücüye ekipler 144 lira ceza kesti.

144 lira ceza yedi


Haber: S. Özge Yücel

Bolu’nun her yerinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Anıtpark mevkiinde emniyet kemeri, telefon ve sürücü belgesi kontrolleri yaptı. Uygulama esnasında durdurulan genç sürücü, emniyet kemerini yanlış takmaktan ceza yedi.

Ekipler tarafından 144 lira ceza yazılan sürücüye ayrıca, “Emniyet kemeri boyun ve bel kısmına tam oturacak şekilde takılır” uyarısı yapıldı.

1 saat yapılan trafik denetiminde yaklaşık 60 araç durdurularak tek tek kontrol edildi.

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