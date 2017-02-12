Basın Bülteni

Karadere Tünelin tamamlanmasının ardından Bolu’nun içme suyu ihtiyacı, Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karadere'den gelecek ve bir saniyede akacak olan 140 litrelik kaynak suyu ile karşılanacak. Karadere sularının Bolu'ya aktarılması ise, 3 bin 600 metre uzunluğa sahip olan su tüneli ve DSİ ile Bolu Belediyesi’nin işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında tamamlanması planlanan 40 kilometre uzunluğunda ana isale hattı ile yapılacak.