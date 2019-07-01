14.Karapınar Bayramına yoğun ilgi

Haber: Birol Ertunç

Topardıç köyü yaylasında gerçekleştirilen ve karakucak güreşlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerin yapıldığı bayrama, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Milliyetçi Harekat Partisi Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, İl Genel Meclisi Üyeleri, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile çevre köylerin muhtarları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Topardıç Köyü Muhtarı Niyazi Alemdar yaptığı açıklamada, "On dördüncüsünü düzenlediğimiz Karapınar Bayramı'na yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık 4 bin kişiye yemek verdik. Bayramımıza gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.