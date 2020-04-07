15 bin maske üretecekler

Haber: BMA

Koronavirüse karşı önlem almak adına ilimiz Seben ilçesinde Seben Belediye Başkanlığı maske talebine karşı harekete geçti. Kaymakamlık, Belediye, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliği ile hayata geçirilen organizasyonla binlerce maske üretilecek.

15 BİN MASKE ÜRETİLECEK

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var demiş atalarımız” diyen Belediye Başkanı Fatih Kavak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seben Kaymakamlığı, Seben Belediye Başkanlığı, Seben Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile ilçe halkımıza dağıtılmak üzere 15.000 maske üretimine başladık. Nasıl mı? El birlik olarak. ‘Maske dikimine destek olur musunuz’ diye bir telefonumuz ile sözümüzü ikiletmeyen ülkemize, halkımıza bizimde faydamız olsun diyen ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz sayesinde... Küçük çocukları, ilgilenmeleri gereken aileleri olmasına rağmen gece gündüz Sebenimiz için maske diken güzel yürekli hemşerilerim #bizbizeyeteriz, iyi ki varsınız. Bu arada dikimi tamamlanmak üzere olan maskelerimiz de sterilize edildikten sonra en kısa sürede dağıtılacaktır” ifadelerini kullandı.