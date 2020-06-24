15 dakika yağdı hayatı felç etti

Bolu’da aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağmur, apartmanların giriş katları ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

15 dakika yağdı hayatı felç etti
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Memleketimden yağmur manzaraları

Memleketimden yağmur manzaraları

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da aniden başlayan ve şiddetini kısa sürede artıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde yollarda ve apartmanların bodrumlarında su baskınları oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren şiddetli yağmurda rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suların evlerine girmesini engellemek için yol üzerinde bulunan rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açarak suların akmasını sağladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelerde itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Suların yaklaşık 40 santimetreyi bulduğu yollardan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadılar. Su baskınların yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar, her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 12:10
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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