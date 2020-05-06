15. Dönem Yürütme Kurulu belirlendi

Haber: Ceylan Beykoz

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciliği tarafından Üye Eğilim Belirleme Toplantısı sonrasında 15. Dönem Yürütme Kurulu belirlenerek görev dağılımı gerçekleştirildi. İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Erol Perçin, yapılan toplantı ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Erol Perçin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hiçbir beklenti ve ayrım gözetmeksizin, mesleğimizin, meslektaşlarımızın gelişimi, kamu çıkarlarını koruma doğrultusunda kentimiz sorunlarına çözüm üretme ilkesiyle hareket eden başta Sayın Murat Ataman olmak üzere geçmiş dönemlerde oda çalışmalarına katkı vermiş tüm meslektaşlarımıza değerli kamuoyu huzurunda şahsım ve 15. Dönem Yürütme Kurulumuz adına bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Dünyada ve Türkiye'de yayılımı devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günlerden geçmekteyiz. Bir arada bulunulduğu sürece virüsün yayılma olasılığının daha da arttığı gerçeği ilgili bilim kurullarınca sürekli dile getirilmiş, odamız, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz birçok önlem almış, içinde bulunduğumuz koşullar gereği çalışmalarını düzenlemiştir. Bu doğrultuda gerek çalışanlarımızı gerekse çalışanlarımızın temasta bulunabileceği herkesi korumak adına evden çalışmaya geçilmiş, üyelerimizin temel hizmetleri alabilmesi için dijital platformlar ivedilikle aktif hale getirilmiştir. Meslek alanlarımızdan doğru virüs vakasından hareketle hastaneler ve toplu bulunulan mekanlarda yapılması gereken bazı acil düzenlemelere dair önerilerimiz, havalandırma sistemlerine ilişkin çalışmalarımız salgının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde oda merkezimiz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Salgının ortaya çıkardığı sorunlar karşısında alınması gereken sosyoekonomik ve hukuksal tedbirlere ilişkin çalışmalarımız, işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları ve çalışma yaşamı ile görüşlerimiz ve bu anlamda oda ve şubelerimizce verilen desteklere dönük bilgilendirmeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Yine içinde bulunduğumuz koşullar gereği webinar, sosyal platform canlı yayınları gibi online etkinliklerle üyelerimizin güncel bilgiye ulaşımı için gerekli organizasyonlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Böylesi zor günlerde, geçmişte olduğu gibi yeni bir dönemi şüphesiz ki üyelerimizle birlikte inşa edeceğiz. Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilkesiyle; birlikte üreten, birlikte yöneten bir anlayışla; mesleğimizin, meslektaşlarımızın, kentimiz ve ülkemizin gelişimi için; içerisinde bulunduğumuz sorunlara kolektif bir anlayışla çözüm üretmek için; üyelerimizden ve halkımızdan gelecek her öneri ve desteğin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Yeni dönemde de bilim ve tekniğin izinde; üreten, sanayileşen, demokratikleşen bir kent ve ülke özlemiyle çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz.”