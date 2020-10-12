15 Ekim’de tüm vakalar açıklanacak

Vaka sayılarının Dünya Sağlık Örgütü'ne de (DSÖ) bu şekilde bildirileceğini söyleyen Koca, "Bu ayın 15’inde başlıyoruz. Ortalama 1.5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildireceğiz" dedi.

15 Ekim’de açıklanacak;

Sağlık Bakanı Koca, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki verilerde testlerde pozitif çıkan bütün hastaların sayısını değil, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını bildirmişti. Açıklama DSÖ'nün tepkisini çekmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), açıklama sonrasında koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin toplam sayısının kayıt altına alınması usulleri konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu. DSÖ Türkiye ofisi tarafından Twitter’da paylaşılan ve "Avrupa bölgesindeki Covid-19 veri raporlamasının uyumlaştırılması" başlıklı açıklamada, "DSÖ, verilerin toplanmasının ve alınacak önlemlerin uyumlaştırılması için Covid-19 verilerinin raporlanmasının DSÖ'nün konuyla ilgili kılavuzlarına uygun olarak yapılması yönünde çağrıda bulunuyor" denilmişti.

Açıklamada, Covid-19 hastalığına dair verilerin toplanması ve raporlanmasının geliştirilmesi konusunda aralarında Türkiye’nin de bulunduğun üye ülkelerle görüşmelerin yapıldığı aktarılmıştı. Açıklamada, halk sağlığı açısından test yapmanın virüsün hangi boyutta olduğunu anlamak, onu durdurmak için harekete geçmek, testi pozitif çıkan kişilerin temas içinde olduğu insanları tespit etmek ve pozitif vakaların karantinaya alınmasını sağlamak için önemli olduğu vurgulanarak, "Türkiye, semptom göstersin veya göstermesin, bütün pozitif Covid-19 vakalarına karantina uyguluyor" denilmişti.

11 Ekim rakamları;

Öte yandan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 837'’ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 737’ye yükseldi. Bugün toplam 109 bin 301 test yapılırken, bin 502 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam hasta sayısı 335 bin 533 oldu. Bugün iyileşen bin 212 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 294 bin 357'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 411 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük korona virüs verilerini paylaşırken,

"Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelere yer verdi.