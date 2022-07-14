15 gün boyunca yağmur yok!

Bolu’da hava nasıl? Bolu 15 Günlük hava durumu nasıl? Bolu hava durumu? Yağmur yağacak mı? Bolu ne zaman güneşli olacak? İşte bu soruların cevapları…

Uzmanlar tarafından yapılan hava tahminlerine göre ilimizde, dün etkili olan son yağmur yağışının ardından 15 gün boyunca yağmur beklenmiyor.

Haber: Ceylan Beykoz

Yağmur, sel, su baskını derken yaz aylarının ortasına geldik. İlimiz Bolu’da aylardır etkili olan yağışlı havaların ardından meteoroloji uzmanları müjdeyi verdi. 15 günlük hava tahmin verilerine göre Bolu’da güneş yüzünü gösterecek.

İŞTE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU;

14 Tem Perşembe, Güneşli, 24° 14°

15 Tem Cuma, Güneşli, 27° 16°

16 Tem Cumartesi, Güneşli, 26° 17°

17 Tem Pazar, Güneşli, 28° 19°

18 Tem Pazartesi, Parçalı bulutlu, 26° 18°

19 Tem Salı, Parçalı bulutlu, 25° 18°

20 Tem Çarşamba, Güneşli, 26° 18°

21 Tem Perşembe, Güneşli, 27° 14°

22 Tem Cuma, Bol Güneşli, 28° 15°

23 Tem Cumartesi, Bol Güneşli, 26° 14°

24 Tem Pazar, Bol Güneşli, 26° 14°

25 Tem Pazartesi, Bol Güneşli, 27° 15°

26 Tem Salı, Bol Güneşli, 26° 15°

27 Tem Çarşamba, Güneşli, 27° 16°

28 Tem Perşembe Az bulutlu ve güneşli, 28° 15°