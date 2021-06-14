15 günde ne kadar yağmur yağdı?

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre ilimize Haziran ayı içerisinde 15 günlük periyot da metrekareye 32.3 kilogram yağmur yağdığı açıklandı.

15 günde ne kadar yağmur yağdı?

Haber: Bulut Altundal

Geçtiğimiz yıla oranla 2021 yılının Haziran ayında ilimizde yağmur yağışı etkisini gösterdi. Özellikle son bir haftada etsini gösteren yağmur yağışı nedeniyle bir çok aparmanın alt katlarında bulunan otomobil garajları eve bazı evlerin bodrum katları sular altında kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine gören 15 gün içerisinde ilimize metrekareye 32.3 kilogram yağmur yağmış oldu. Yetkililere göre bu haftanın yağışlı geçeceği ve zaman zaman gök gürültüsünün olacağı açıklandı. Vatandaşların şiddetli yağmurlara karşı dikkatli olunmaları ve tedbirlerin alınması yönünde uyarılarda bulunuldu.

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