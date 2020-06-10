​​​​​​​15 Haziran öncesi tedbirler alındı

Haber: C. Kutay Aykan

Başsavcı Yaman, 15 Haziran itibaren Bolu Adliyesinin yeniden faaliyete geçeceğini, duruşmaların başlayacağını belirterek; “Adliyemiz bekleme alanlarında metrekare hesabına göre bulunabilecek kişi sayıları çıkartılmıştır. Adliyeye gelecek olan kişilerin kesinlikle sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Adliye mahkeme salonlarının girişinde dezenfektan işlemleri gerçekleştirilecek ve vatandaşlar tek tek ateş ölçer cihazlarla ateşleri ölçülecektir” dedi.

Alınan tedbirler çerçevesinde 1. Kat Duruşma Salonları Bekleme Alanı : 55 kişi, 2. Kat Duruşma Salonları Bekleme Alanı : 59 kişi, 3. Kat İcra Müdürlüğü Bekleme Alanı : 24 kişi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Bekleme Alanı :17 kişi, Danışma Masası ve Ön Bürolar Bekleme Alanı : 26 kişi olarak belirlendi.