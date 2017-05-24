Bolu Valiliği Abant Kavşağı ile Bolu Batı Kavşağı arasında köprü derz yenilemesi işi yapılacağı için yolun 15 Haziran’a kadar taşıt trafiğine kapalı olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolu’nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası K.K: O4-26/1+300 ile O4-26/2+500 kontrol kesiminde köprü derz yenilemesi işi yapılacağından, İstanbul – Ankara istikameti, taşıt trafiğine kapatılarak, trafik Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 25.05.2017 tarihinden 15.06.2017 tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.”