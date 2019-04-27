15 ilde 300 kişiyi dolandırdılar

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da yaşayan Turgut Uğurlu isimli vatandaşa sosyal paylaşım sitesi üzerinden 800 TL değerindeki televizyonu satan ve hem sattıkları ürünü hem de parası iade etmeyen Nuri Akbunar ile suç ortağı Suat Şamdan’ın tutuklu olarak 20 yıl hapis cezası istemiyle Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı.

Mahkemede birbirlerini suçlayan ve 15 ilde 300 kişiyi dolandırdıklarını itiraf eden Suat Şamdan; “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu işleri Nuri Akbunar yapmıştır ve bu suçlardan hemen hemen her ildeki ağır ceza mahkemelerinden mahkumiyet almıştır. Aramızda 2.5 yıl önce bir kavga çıkmıştı. Bu nedenle aramızda husumet oluştu ve bu suça beni katmak için hep yalanlar söyledi. Bana iftira atıyor. Ben kimseyi televizyon vereceğim diyerek kandırmadım” dedi.

15 ilde 300 kişiyi dolandırarak adeta suç rekoru kıran diğer tutuklu sanık Nuri Akbunar’da, suçu işleyen kişinin Şamdan olduğunu iddia ederek; “Adım birçok ilde dolandırıcılık suçuna karışmıştır. Ama bu suçları ben değil Şamdan işlemiştir. Bir gün bana gelip telefonunun arızalı olduğu ve benim telefonumu alarak iş görüşmesi yapacağını söyledi. Bende güvendiğim için telefonumu verdim. Benim telefonumla sosyal paylaşım siteleri üzerinden televizyon satışı yaparak, haksız yoldan para dolandırmıştır. Hatta bir daha da telefonumu geri vermedi” savunmasında bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan Nuri Akbunar ile Suat Şamdan ile birlikte hakkında dava açılan ve firari durumda bulunan Taşkın Acer hakkında yakalama kararı vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 13:50