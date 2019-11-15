15 işyerinde 208 ürün denetlendi

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret İl Müdürlüğünce 28 Ekim – 01 Kasım 2019 tarihleri arasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen Fiyat Etiketi, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar ile ilgili denetim gerçekleştirildi. Pazar yeri, market, manav ve toptancı halinde sebze, meyve ve market fiyatlarına ilişkin 15 işyerinde yapılan denetimler sonucunda 208 ürün denetlendi. Yapılan denetimlerde mevzuat yönünden her hangi bir aykırılık tespit edilemedi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu ve Haksız Ticari Uygulamalar ile ilgili denetimler haftalık programlar dahilinde devam etmektedir” denildi.