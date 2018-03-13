Haber: Semih Baykal

Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla 15 kadın ile birlikte 17 kişilik ekip Gölcük Güzlemeden Narven Termal Kasabasına bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş liderliğini Muzaffer Yıldırım’ın, artçılığını da Süleyman Özdoğan’ın üstlendiği yürüyüşte 15 kadın 2-3 zorluk derecesindeki 11km’lik yürüyüş parkurunda bin 100 irtifadan başlayıp bin 240’a çıktı. Kadınlar, Zaman zaman doğa ile ilgili bilgilerinde verildiği, orman içi yürüyüş sırasında toprak yolda tırmanmaların ve yer yer devrilen ağaçların üzerinden de atlamaların yapıldığı, çeşmelerin geçildiği keyifli bir gün yaşandı. Gölcük- Güzlemeden başlayan yürüyüş Narven Termal Kasabasında son buldu.