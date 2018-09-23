

Haber:Esra Öztürk



Arasında Bolu’da bulunduğu 21 ilin baro başkanlarının katılımıyla Artvin’de Grand Hotel Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barolar Birliği olarak ortak paydalarının adalet ve hukuk üstünlüğü olduğunu vurguladı. Feyzioğlu, “Bu masanın etrafında çok farklı siyasi düşünceler var. Dünya görüşü çok farklı baro başkanlarımız var. Ortak paydamız adalet, ortak paydamız hukukun üstünlüğü. Son derece kutuplaşmış, yüzdelere bölünmüş Türkiye’de farklı siyasi dünyalardan, baro başkanları, hukukçular aynı dili konuşuyorsa, bundan Türkiye’nin alacağı önemli dersler var. Demek ki 81 milyonu hukuk ve adalet paydasında buluşturduğumuzda her sorunu çözebiliriz. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Çözümün önündeki en büyük engel biziz; ön yargılarımız. Kendimizden görmediğimize karşı bize dayatılan ön yargılar. Azıcık bizim gibi düşünmeyen birisi varsa hemen hain diye damgalamak. Oysa herkes bu güzel ülkenin iyiliği için düşünce üretiyor" dedi.

Açıklanan yeni ekonomik paket hakkında da konuşan Bolu Barosu Başkanı Ferit Atalay, “Maalesef içinde tek satır, hukuki güvenliği sağlayacağız cümlesini duymuyoruz. 'Yargıyı hızlandıracağız' var. Yargıyı hızlandırdığınız zaman yargı güvenilmez şekilde hızlandıysa hızlı hızlı adaletsizlik olacak demektir. Önemli olan 'yargıyı güvenilir kılacağız' cümlesini sarf edebilmek ve inandırabilmek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Amasya, Artvin, Bartın, Bilecek, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Zonguldak Baro Başkanları katıldı.