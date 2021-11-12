15 Kasım’a kış lastiklerini takın

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü,araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere 846 TL idari para cezası kesileceğini açıkladı.

15 Kasım’a kış lastiklerini takın

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bolu Valilik makamının 05.12.2017 tarihli ce 2017/02 sayılı kararı gereği ilimiz sınırları içerisinde (otoyollar ile devlet yolları hariç) ticari amaçla yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım 2021-15 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Kış lastiği kullanım kurallarına uymayan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A (yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği takmak) maddesi gereği 846 TL idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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