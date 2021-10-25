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15 kızıl geyik için ayaklandılar

Türkiye Vegan Derneği(TVD), ilimizde avlanması planlanan 15 kızıl geyiğin öldürülmesine engel olmak için Bolu İdari Mahkemesinde Tarım ve Orman Bakanlığına dava açtı.

15 kızıl geyik için ayaklandılar


Haber: Erdal Tanrıverdi

28 Şubat 2022 tarihine kadar Bolu’nun Mudurnu Sırçalı, Kıbrısçık, Seben Merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde koruma altındaki 15 kızıl geyiğe Türkiye Vegan Derneği sahip çıkıyor. “avlattırılması işi” ihalesinin etiğe ve hukuka aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yürütmenin acilen durdurulmasını ve iptalini talep ettiklerini belirtti.

TVD’nin yaptığı açıklamada, “Açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alındığı takdirde, 28 Şubat 2022 tarihine kadar av acenteleri aracılığıyla avcılarca öldürülmesi planlanan her bir kızıl geyik kurtulmuş olacak. Geçtiğimiz yıl Bolu İdare Mahkemesi, Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu’nun başvurusu üzerine, 15 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için yürütmeyi durdurma kararı vermiş, davaya müdahil olan av şirketinin ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın temyiz talebini reddederek avlanmanın önüne geçmişti. Davaların bir an önce hayvanların lehine sonuçlanmasını bekliyoruz. Bunun için önümüzdeki günlerde yaşam hakkını savunan herkesin desteği çok önemli olacak. Av karşıtı çağrılarımız ve mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verildi..

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