15 Kızılgeyik ihalesi iptal edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da 15 kızıl geyiğin avlanmasına yönelik ihale yapılacağı ihale yapılacağı duyuruldu. Söz konusu duyurunun kamuoyunda yer edinmesinin ardından vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından tepkiler art arda geldi. Vegan Derneği Türkiye’de konuya dahil olarak, av ihalesinin iptali için dava açtı.

“İHALE İPTAL EDİLDİ”

Açılan davda son karar verildi. Gelişmeyle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vegan Derneği Türkiye, “Bolu’daki kızıl geyik avı hukuki mücadelemiz sonucu mahkeme tarafından iptal edildi! Bolu İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, ‘av turizmi’ ihalelerini hukuk dışı olarak nitelendirerek gerekçeli nihai kararını hayvanlar lehine verdi” denildi.

“YABAN HAYATI SATILIK DEĞİLDİR”

Yaban hayatı için mücadele vurgusu yapılan açıklamada, “Şimdi, bir kez daha, dava sürecinde katkıda bulunan dostlarımıza teşekkür etmek istiyoruz ve yineliyoruz: Yaban hayatı satılık değildir. Hayvanlar kimsenin malı değildir! Av katliamına karşı mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.