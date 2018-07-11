Haber: AYSUN BEYKOZ

Adese’nin Gillette iş birliği ile düzenlediği hediye kampanyasında büyük ödül olan 2017 model Hyundai Tucson marka otomobil Kulesite Adese’de düzenlenen törenle yeni sahibine teslim edildi. İttifak Holding’in ulusal perakende markası Adese’nin, Gillette iş birliğiyle düzenlediği hediye kampanyasında geçtiğimiz hafta noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından hediyeler talihlilere teslim edilmeye başlandı. Kampanyada büyük ödül olan 2017 model Hyundai Tucson marka otomobil Kulesite Adese’de düzenlenen törenle yeni sahibine teslim edildi. 2017 model Hyundai Tucson marka otomobilin anahtarını Adese Genel Müdür Yardımcısı Yunus Köse’nin elinden alan İsa Yalçın, “Kampanyaya Bolu Beşkavaklar Adese mağazasından yaptığım alışverişle katılmıştım. Otomobilin bana çıkacağını hiç tahmin etmiyordum ama büyük ödül bana çıktı. Çok mutluyum, düzenledikleri kampanya için Adese’ye teşekkür ederim” dedi.

Adese Genel Müdür Yardımcısı Yunus Köse ise; “Gillette iş birliği ile düzenlediğimiz kampanya çerçevesinde müşterilerimize 101 hediye kazandırdık. Talihlilerimiz hediyelerini alışveriş yaptıkları Adese mağazalarından teslim almaya başladılar. Büyük ödül olan 2017 model Hyundai Tucson marka otomobili ise bugün düzenlediğimiz törenle Bolu’dan İsa Yalçın isimli talihlimize teslim ettik. Rabbim hayırlı günlerde kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Kendisine ve kampanyamıza katılan diğer müşterilerimize Adese’ye göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de hediye kampanyalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.