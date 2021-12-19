15 mahallede su kesintisi!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi, içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugün günü bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Bolu Belediyesinden su kesintisiyle ilgili yapılan açıklamada;Şehrimizin içmesuyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 19.12.2021 Pazar günü (bugün) 14.00 -22.00 saatleri arasında Alpagut, Yaşamkent ,Umutkent, Kılıçarslan, Paşaköy, Dağkent, Dağkent TOKİ, Kasaplar, Sandallar, Tepecik, Seyit, Aşağı ve Yukarı Karaköy Mahallelerinin tamamında, Borazanlar Mahallesinin ise bir kısmında su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın giderilmesi için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Halkımıza önemle duyurulur.