15 mahallede su kesintisi

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediyesi’nden yapılan su kesintisi duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Şehir içi içme suyu hattı şebekesinde meydana gelen boru patlaması nedeniyle Sağlık Mahallesi, Kültür Mahallesi, Beşkavaklar Mahallesi, İzzet Baysal Mahallesi, Alpagutbey Mahallesi, Kılıçarslan Mahallesi (bir kısmı), Gölyüzü Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Karamanlı Mahallesi, Büyük Cami Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Köroğlu Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Borazanlar Mahallesi’ne (bir kısmı) gece saat 22.00’ye kadar su verilemeyecektir. Ekiplerimiz meydana gelen arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf etmektedirler.”

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020, 18:09