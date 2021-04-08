15 metrelik Saklı şelale

​Karların erimesiyle birlikte oluşan yoğun su akışı dere yataklarını doldurup taşırırken, yürüyüş esnasında karşılarına çıkan Uludere ırmağı coşkulu akışıyla doğasever grubun bir hayli ilgisini çekti. İlimizin Kıbrıscık ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüş Uludere üzerinde bulunan 765 rakımlı Dokumacılar Köprüsü’nden başladı. 12 kilometrelik yürüyüşe katılan 7 doğasever, saat 10.00’da kar sularının erimesiyle su seviyesi yükselen Uludere boyunca 689 rakıma inerlerken, kayalık dik yamaçlarda kaygan patika yollarda 956 rakıma tırmanmanın yorgunluğunu, kayalıklar arasında yaklaşık 15 metreden dökülen Saklı Şelale’de attılar.

Yürüyüş esnasında Kıbrıscık ilçesinin Dokumacılar Köyü yakınlarında bulunan karların erimesiyle birlikte coşan Uludere akarsuyunun akışını ve yürüyüşün nasıl geçtiğini anlatan Duayen Gazeteci Metin Ferah, “Zorlu ama çok keyifliydi. Kayalık dik yamaçlarda kaygan patika yollarda 956 rakıma tırmanmanın yorgunluğunu, kayalıklar arasında yaklaşık 15 metreden dökülen Saklı Şelale’de attık. Yatağını zorlayan, toprak zeminleri yutmaya başlayan Uludere, adeta adına uygun bir şekilde uluyarak coşkulu bir şekilde akıyor” sözlerine yer verdi.

Keyifli geçen 12 kilometrelik yürüyüş, saat 17.30 ‘da başlangıç noktasında sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 09:25