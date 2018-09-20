Haber: Gönül OLUTÜRK

Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğal güzellikleriyle ilgi gören Bolu'daki yaylaların da turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Doğa turizminde her yıl 1,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan kentte, yaklaşık 500 yayla bulunuyor. Yurt içinden ve yurt dışından kente gelenler, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Göynük, Seben, Yeniçağa ilçelerindeki yaylaların yanı sıra Abant, Aladağ, Sarıalan, Yedigöller, Saraycık, At ve Kızık gibi birçok yaylada kamp kurma, piknik ve köy kahvaltısı yapma ve yürüyüş yapma imkanı buluyor. Yaylalarda konaklayan tatilciler, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı gibi dünyaca ünlü alanları ziyaret ederek tatillerini değerlendiriyor. İsteyenler, geceliği 75-250 liralık tesislerde konaklayabiliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, toplam uzunluğu 2 bin 100 kilometre olan 165 yürüyüş güzergahı belirlendi. Bu güzergahlar arasında 18 bisiklet yolu, 5 tırmanma kayası, 6 kanyon ve 14 kamp alanı da yer alıyor. Daha fazla yaylanın sektöre kazandırılarak kente gelenlere doğayla iç içe olma imkanı sunmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda yaylalarda kullanılmayan evlerin restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor. Artık yaylalar turistik hale dönüşüyor.