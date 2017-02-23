(1) Devletin En Kritik Noktalarına Yapılan Saldırılar

15 Temmuz gecesi Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde, askerî hiyerarşi dışında kendilerim "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanımlayan, örgüt üyesi "üniformalı teröristler tamundan Anayasayı askıya alarak, seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almak, Meclis ye Hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı silâhlı darbe teşebbüsünde bulunulmuştur. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve askerler tarafından işgal edilen TRT'de zorla yayınlattırılan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek, Türkiye de sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklanmıştır.

Olay gecesi, İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü askerler tarafından kapatılmış, ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı da işgal edilmiştir

Teşebbüs sırasında TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı, MİT yerleşkelerinin de aralarında bulunduğu birçok yere uçak ve helikopterlerin de kullanıldığı bombalı ve silâhlı saldırılar yapılmış, Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişiminde bulunulmuş, Başbakan'ın aracının bulunduğu konvoya silâhla ateş edilmiş, Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu birçok üst düzey askerî yetkili rehin alınmış, çok sayıda kamu kurumu silâh zoruyla işgal edilmiş veya buna teşebbüs edilmiştir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Boğaz Köprüleri teröristlerin idaresindeki tanklar marifetiyle ulaşıma kapatılmıştır.

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bombalanması

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın iradesinin tecelli ettiği, demokrasinin yansıması olan halkın temsilcilerinin bulunduğu Meclisimiz ilk kez bombalanmıştır. Bu bombalama düşman Devlet uçaklarından değil; kendi ordumuzun içerisinde yer alan bir grup terörist tarafından yapılmıştır. Meclisimizin aldığı büyük zarar hâlihazırda görülebilmektedir.

(3)Polislerin şehit edilmesi

Polis Özel Harekât Merkezinde 50'ye Yakın Polisin Şehit Edilmesi Ankara'da bulunan polis özel harekât merkezine yapılan saldırıda 50'ye yakın polisi şehit olmuştur. Burada görevli polisler genelde doğu ve güneydoğu bölgemizde terörle mücadele eden özel yetişmiş memurlardır. O gece teröristlerin hedefinde sadece özel harekat değil, başta Ankara Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, Emniyete ait birçok bina, hava araçları ve tanklarla yapılan saldırılara maruz kalmıştır.

(4) Darbe Teşebbüsüne Gösterilen Direniş

Sayın Cumhurbaşkanımız, cep telefonundan televizyonda canlı yayın ile gerçekleştirdiği

konuşmada darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye

tepki göstermek için sokağa çıkmaya davet etmiştir. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok

ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlenmiştir. Gösterileri bastırmak için askerlerce

sivil halka ateş açılmıştır.

Türk Milleti elinde hiç bir silâh olmadan sadece bayraklarıyla toplara, tüfeklere, uçaklara

karşı demokratik değerlerini savunmuştur. Tankların üzerine çıkmış, kurşunlara kendini siper

etmiştir. Milletimiz o gece hangi siyasî partiden olursa olsun, hiç bir dünya görüşü ayrımı

gözetmeksizin bir bütün halinde darbeye karşı direnmiştir. Millet bunun sadece iktidar

partisine yönelik bir darbe girişimin olmadığının farkındadır. Bundan dolayı muhalefet

partilerinin taraftarları da bu meseleye sonuna kadar sahip çıkmıştır. Kendi uçaklarından

üzerlerine bombalar atıldığı bir ortamda tüm partilerin milletvekilleri aynı yönde hareket

etmiş ve darbeye karşı direnmiştir. Meclisimizde darbeye karşı hazırlanan bildirinin altına

tüm siyasî partiler imza atmıştır.

7 Ağustos 2016 tarihli İstanbul Yenikapı'da yapılan her kesimden, her görüşten, beş milyon

insanımızın katıldığı "demokrasi ve şehitler" mitingi de darbeye karşı duruşun tüm toplum

kesimlerince paylaşıldığının en bariz göstergesidir.

Darbe teşebbüsüne karşı gösterilen direniş sürecinde 246 kişi şehit olmuş; binlerce

vatandaşımız yaralanmıştır.

(5) Darbe Teşebbüsüne İlişkin Yürütülen Soruşturmalar

15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde yer alan sorumluların ortaya çıkarılıp, adalet önünde hesap verilebilmesi için tüm illerdeki Başsavcılıklarca darbe gecesi gözaltı talimatı, arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Darbe teşebbüsünde bulunanlar hak ettikleri cezaları almaları için başlatılan soruşturmalar ülke çapında hız kesmeden titizlikle hâlihazırda devam etmektedir. Bu soruşturmalar kapsamında başta örgüt lideri Fetullah Gülen olmak üzere ülke dışında bulunan örgüt mensuplarının iadeleri için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Böylece;

Fethullahçı Terör Örgütü (PDY) isimli yapılanmanın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 1 ve 7. Maddelerinde ifade edilen Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacı ile kurulmuş, terör örgütü niteliğinde örgütlü yapıya sahip bir örgütlenme olduğu,

Cebir ve şiddet başlığı altında ifade edilebilecek faaliyetler dikkate alındığında, soruşturmanın tamamına ve ele geçirilen delillerin tümüne vakıf olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca cebir ve şiddete ilişkin verilerin bu unsurun gerçekleşmesi olarak göz önüne alınıp değerlendirilmesi ile 3713 sayılı Kanunun tanımladığı terör örgütü niteliklerinin tamamlanacağı ve soruşturma konusu yapının terör örgütü olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmektedir.

GÜLEN’İN İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Ayrıca Fethullah Gülen hakkında İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/3072 kararına istinaden Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/297 kararma istinaden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/490 kararma istinaden Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek, Uşak Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/2356 kararma istinaden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek, Yağma, Dini inanç ve Duygularının istismarı Suretiyle Dolandırıcılık, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek, Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/2119 kararma istinaden Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/366 kararına istinaden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek, ihmali Davranışla Kasten Adam Öldürme, Resmi Belgede Sahtecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek Zimmet, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme, Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/147 kararma istinaden Silahlı Terör Örgütü Kurmay veya Yönetme ve Sinop Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/154 kararma istinaden Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek suçlarından yakalama emri çıkartıldığı bilinmektedir.