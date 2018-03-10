Haber: Kasım ŞAHİN

15 Temmuz Derneği, Hukukçular Derneği ve 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu tarafından organize edilen ve Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bir otelde başlayan çalıştayda, 15 Temmuz davalarını takip eden avukatlar, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelerek davaların geldiği aşama, devam eden davalarda izlenecek yol ve sonuçlanan davaların istinaf ile Yargıtay aşamalarında neler yapılacağını görüşüyor.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 15 Temmuz darbe girişimi vesilesiyle darbecilerin bertaraf edilip yargıya teslim edilmelerinden sonra devam eden süreci konuşabildiklerini ifade etti.

YARGILAMADAN DEĞİL ÇUKURLARDAN ÇIKAN CESETLERİ KONUŞURDUK

Yargılama sürecini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi her halükarda hukuk devletinin kuralları içinde yürütüldüğünü kaydeden Petek, "Yürüttüğümüz mücadeleyi hukuk devletinin kuralları içinde yapıyoruz. Bu son derece altı çizilmesi gereken önemli bir kural. Eğer böyle yapılmasaydı, yargılamadan değil çukurlardan çıkan cesetleri konuşurdu Türkiye. Zira 250 şehidimiz 2 bin 193 gazimiz var. Bir o kadar da darbenin mağdurları." dedi.

Petek, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren ve kökü halen dışarıda olan hain FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği bunca zarar varken, onların hedeflerine varmak için her yolu mübah ve meşru gören anlayışını kendilerinin asla meşru ve mübah göremeyeceğine vurgu yaptı.

Adaletin tecelli ettirilmesi, mutlaka hukukun üstünlüğü çerçevesinde hak ve adalet kuralları içinde yargı makamlarında haklı ile haksızın, suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesi ve ona göre kararın verilmesi gerektiğine işaret eden Petek, "İnşallah bu darbe davalarında geldiğimiz nokta nedir? Bugüne kadar yaptıklarımız, eksiklerimiz, bundan sonra neler yapılması gerektiği konusu herhalde bu çalıştayın gündemini oluşturacak." şeklinde konuştu.

BAŞKOMUTANIMIZ ÖNDERLİĞİNDE MİLLET CESUR BİR DİRENİŞ SERGİLEDİ

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz ise Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde makus talihini yendiğini belirterek, "27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan e-muhtırası ile başlayan Türkiye"de her 10 yılda bir darbe süreçleri devam ediyordu. 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız önderliğinde milletimiz cesur bir direniş sergiledi. 250 şehidimiz 2 bin 193 gazimiz kanlarıyla ve canlarıyla mücadele verdiler ve şimdi hesap verme vakti. 15 Temmuz darbe davalarıyla o darbecilerle hesaplaşma vakti." ifadesini kullandı.

RABBİM BİR DAHA 15 TEMMUZ’LAR YAŞATMASIN

Alagöz, 15 Temmuz darbe girişimi davalarına katılmanın ciddi bir fedakarlık gerektirdiğine değindi.15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de çalıştaya katılan herkese teşekkür ederek, "Rabbim bu ülkeye bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın ama yaşandığında ne yapacağımızı da millet olarak görmüş olduk, yaşamış olduk. Tabii kolay bir süreç değil. Silivri'de, Bakırköy'de, evlerinizden ofislerinizden çok çok uzak yerlerde ve belki 1-2 hafta bu davaları takip ediyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Şebik, darbe girişimi davalarından bazılarının sonuçlandığını bazılarının da devam ettiğini anımsatarak, hukuk öğrencilerinin darbe davalarında en azından bir gün orada zaman geçirmelerini sağlamalarının gerektiğini söyledi.