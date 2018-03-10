banner133

banner130

banner101

10 Mart 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 15 Temmuz Darbe Davaları Çalıştayı

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Sarot Termal Otel’de 15 Temmuz Darbe Davaları Çalıştayı başladı.

    10 Mart 2018 Cumartesi 12:38
    Bu haber 79 kez okundu
    15 Temmuz Darbe Davaları Çalıştayı
    Foto galeriye git

    Haber: Kasım ŞAHİN

    15 Temmuz Derneği, Hukukçular Derneği ve 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu tarafından organize edilen ve Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bir otelde başlayan çalıştayda, 15 Temmuz davalarını takip eden avukatlar, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelerek davaların geldiği aşama, devam eden davalarda izlenecek yol ve sonuçlanan davaların istinaf ile Yargıtay aşamalarında neler yapılacağını görüşüyor.

     Toplantının açılışında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 15 Temmuz darbe girişimi vesilesiyle darbecilerin bertaraf edilip yargıya teslim edilmelerinden sonra devam eden süreci konuşabildiklerini ifade etti.

    YARGILAMADAN DEĞİL ÇUKURLARDAN ÇIKAN CESETLERİ KONUŞURDUK

    Yargılama sürecini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi her halükarda hukuk devletinin kuralları içinde yürütüldüğünü kaydeden Petek, "Yürüttüğümüz mücadeleyi hukuk devletinin kuralları içinde yapıyoruz. Bu son derece altı çizilmesi gereken önemli bir kural. Eğer böyle yapılmasaydı, yargılamadan değil çukurlardan çıkan cesetleri konuşurdu Türkiye. Zira 250 şehidimiz 2 bin 193 gazimiz var. Bir o kadar da darbenin mağdurları." dedi.

     

    Petek, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren ve kökü halen dışarıda olan hain FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği bunca zarar varken, onların hedeflerine varmak için her yolu mübah ve meşru gören anlayışını kendilerinin asla meşru ve mübah göremeyeceğine vurgu yaptı.

     

    Adaletin tecelli ettirilmesi, mutlaka hukukun üstünlüğü çerçevesinde hak ve adalet kuralları içinde yargı makamlarında haklı ile haksızın, suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesi ve ona göre kararın verilmesi gerektiğine işaret eden Petek, "İnşallah bu darbe davalarında geldiğimiz nokta nedir? Bugüne kadar yaptıklarımız, eksiklerimiz, bundan sonra neler yapılması gerektiği konusu herhalde bu çalıştayın gündemini oluşturacak." şeklinde konuştu.

    BAŞKOMUTANIMIZ ÖNDERLİĞİNDE MİLLET CESUR BİR DİRENİŞ SERGİLEDİ

    15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz ise Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde makus talihini yendiğini belirterek, "27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan e-muhtırası ile başlayan Türkiye"de her 10 yılda bir darbe süreçleri devam ediyordu. 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız önderliğinde milletimiz cesur bir direniş sergiledi. 250 şehidimiz 2 bin 193 gazimiz kanlarıyla ve canlarıyla mücadele verdiler ve şimdi hesap verme vakti. 15 Temmuz darbe davalarıyla o darbecilerle hesaplaşma vakti." ifadesini kullandı.

    RABBİM BİR DAHA 15 TEMMUZ’LAR YAŞATMASIN

    Alagöz, 15 Temmuz darbe girişimi davalarına katılmanın ciddi bir fedakarlık gerektirdiğine değindi.15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de çalıştaya katılan herkese teşekkür ederek, "Rabbim bu ülkeye bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın ama yaşandığında ne yapacağımızı da millet olarak görmüş olduk, yaşamış olduk. Tabii kolay bir süreç değil. Silivri'de, Bakırköy'de, evlerinizden ofislerinizden çok çok uzak yerlerde ve belki 1-2 hafta bu davaları takip ediyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

     

    Şebik, darbe girişimi davalarından bazılarının sonuçlandığını bazılarının da devam ettiğini anımsatarak, hukuk öğrencilerinin darbe davalarında en azından bir gün orada zaman geçirmelerini sağlamalarının gerektiğini söyledi.

     

    Pazar günü sona serecek çalıştay kapsamında, "Dünden bugüne FETÖ/PDY ve 15 Temmuz darbe girişimi", "Darbe yargılamaları ve hukuki değerlendirmeler" ve "Değerlendirmeler" başlıkları altında yapılacak oturumlarda, Tuğgeneral Davut Ala, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Koca, Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Murat Yaman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Şanlı, Başbakanlık Hukuk Müşaviri İsmail Yeşil ile AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek çeşitli konular hakkında konuşmalar yapacak.

    Anahtar Kelimeler: Bolunun, Mudurnu, Ilçesinde, Sarot, Termal

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOLU KÜMEYE…
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Müzesi “
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HANIMLAR, HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ ?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Bilgisayarınla Değil Ailenle Konuş 4
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADINLARA ÖZEL
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY İzzet Baysal’ın Kabri Başında Sevgi Hâlesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ PUAN OLMAZSA OLMAZIMIZ
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alkışlar Boluspor’a
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - FETHİYE BASKETBOL
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ MELENGÜCCEĞİ” nden “ TARHANA”mıza..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz “Binmişsiniz Bir Alamete”
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NETİCE ALINIR MI, HEDEFE VARILIR MI?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124