15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplandılar

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal başkanlığında 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri hazırlık toplantısı yapıldı.

15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplandılar

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal; “Covid-19 pandemisi dolayısıyla sosyal mesafe vb. kurallara uygun olarak etkinliklerin sorunsuz ve 15 Temmuz ruhuna yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için herhangi bir aksaklık yaşanmaması ile ilgili kurumlara koordineli olarak her türlü tedbiri alacağız” dedi. Toplantıda, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak  faaliyetler ve programlar konusunda görüşmeler yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 12:48
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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