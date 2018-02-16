15 Temmuz 2016’da Ankara Çankaya’da tank ile mücadele esnasında yaralanan Gazi Emir Emre Işık’a Devlet Övünç Madalyası Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından Valilik Makamında düzenlenen tören ile verildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Gazi Emir Işık’a Devlet Övünç Madalyası’nı takdim eden Vali Baruş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için 15 Temmuz 2016 tarihinde sergilemiş olduğunuz üstün feragat ve fedakarlıktan dolayı bu madalyayı size takdim etmekten son derece onur duyuyorum. Milletimiz, sizin bu fedakarlığınıza her zaman minnettar kalacak. Allah bundan sonra size ve ailenize sağlık, sıhhat versin. Hüsamettin Amcamızı ve Menice Annemizi de böyle vatanını seven ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyorum" dedi. Gazi Emir Emre Işık’ın babası Hüsamettin Işık da oğlunun Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek “Sizlere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Valilik Makamında düzenlenen törene, 15 Temmuz Gazisi Emir Emre Işık ile annesi Menice Işık, Babası Hüsamettin Işık, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit katıldı