15 Temmuz Gerede Programı



Haber: Yasin Bilgi

15 Temmuz Perşembe günü Saat:11:15’de Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve protokol heyeti Gerede Şehir Mezarlığında Şehitlik ziyareti yapacak ve programlar gün boyu devam edecek. Programlar, 15 Temmuz Perşembe ve 16 Temmuz Cuma günü iki gün sürecek.Şehitlik ziyareti sonrası programlar;

15 Temmuz Perşembe

Saat:12.00 Şehitlerimiz İçin Mevlid-İ Şerif Okutulması Hatm-İ Şerif Duası Yapılması

Yer: Yeni Camii

Saat:13.30 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Saat:14.00 15 Temmuz Şehit Aileleri Ve Gazi Ziyaretleri

(Ziyaretler; Kaymakam, Askerlik Şubesi Başkanı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü ve Gerede Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü tarafından gerçekleştirilecektir.)

Saat:21.00 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Yer: Cumhuriyet Meydanı

-Saygı Duruşu- İstiklal Marşı

-Kur’an-ı Kerim Tilaveti

-15 Temmuz Temalı Sinevizyon Gösterisi

-Protokol Konuşmaları

-Şiir Dinletisi

-Tasavvuf Musikisi ve Semazen Gösterisi

Saat:00.13 Tüm Camilerden Sela Okunması Ve Dua

Demokrasi Nöbeti

16 Temmuz Cuma

Gerede AK Parti Gençlik Kolları’nın organize ettiği program kapsamında, 16 Temmuz Cuma Saat:21:00’da ünlü televizyon programcısı, yazar ve şair Serdar Tuncer sahne alacak.



