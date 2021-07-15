15 Temmuz Gerede Programı

Haber: Yasin Bilgi
15 Temmuz Perşembe günü Saat:11:15’de Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve protokol heyeti Gerede Şehir Mezarlığında Şehitlik ziyareti yapacak ve programlar gün boyu devam edecek. Programlar, 15 Temmuz Perşembe ve 16 Temmuz Cuma günü iki gün sürecek.Şehitlik ziyareti sonrası programlar;
15 Temmuz Perşembe
Saat:12.00 Şehitlerimiz İçin Mevlid-İ Şerif Okutulması Hatm-İ Şerif Duası Yapılması
Yer: Yeni Camii
Saat:13.30 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Saat:14.00 15 Temmuz Şehit Aileleri Ve Gazi Ziyaretleri
(Ziyaretler; Kaymakam, Askerlik Şubesi Başkanı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü ve Gerede Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü tarafından gerçekleştirilecektir.)
Saat:21.00 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Yer: Cumhuriyet Meydanı
-Saygı Duruşu- İstiklal Marşı
-Kur’an-ı Kerim Tilaveti
-15 Temmuz Temalı Sinevizyon Gösterisi
-Protokol Konuşmaları
-Şiir Dinletisi
-Tasavvuf Musikisi ve Semazen Gösterisi
Saat:00.13 Tüm Camilerden Sela Okunması Ve Dua
Demokrasi Nöbeti
16 Temmuz Cuma
Gerede AK Parti Gençlik Kolları’nın organize ettiği program kapsamında, 16 Temmuz Cuma Saat:21:00’da ünlü televizyon programcısı, yazar ve şair Serdar Tuncer sahne alacak.