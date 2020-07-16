15 Temmuz Kahramanları minnet ve rahmetle anıldı

Haber: N. Halid Altundal

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de etkinlikler düzenlendi. Sabah başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri akşam 21.00 itibariyle Kent Meydanı’nda devam etti. Etkinliğe Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever’in yanı sıra adli ve idari yargı mensupları, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kuranı Kerim tilaveti ile devam eden programda 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösterimi sonrası Mustafa Nuri Gürsoy’un şiiriyle devam eden programda kürsüye ilk olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çıktı.

ÖZCAN: “AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİ NEFRETLE KINIYORUM”

Başkan Özcan konuşmasında, “4 yıl önce bu saatlerde hain darbe girişiminde bulunanları lanetle anmak istiyorum. Yine o gece hayatını kaybeden milli birliğimiz ve beraberliğimiz için şehit olan şehitlerimiz rahmetle anıyorum gazilerimizi de minnetle anıyorum. Çok enteresan bir süreç yaşadık gerçekten diğer darbe girişimlerinden daha hain bir girişimdi bu sadece bir örnek vermek istiyorum. Bu hain darbe girişiminde milletin iradesini temsin edilen Türkiye Büyük Millet Meclisine saldırıldı. Bu darbe tüm Türk milletine karşı gerçekleştirilmeye kalkışılan bir darbe girişimi oldu. O Türkiye Büyük Millet Meclisinde vatandaşlarımızın oyları ile gelen değişik siyasal görüşlere mensup olan bütün milletvekilleri oradaydı. Bu dahi bu darbe girişiminin ne kadar hain olduğunu diğerlerinden farklı olduğunu göstermek için bana göre en bariz örnekti. Bu hain darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardı. Ben Bolu Meydanından Amerika Birleşik Devletlerini nefretle kınıyorum. Ve hala bu Amerika Birleşik Devletleri bu FETÖ terör örgütünün başını kendi topraklarında kollamaya korumaya, beslemeye devam ediyor. Maalesef biz bunu zaman zaman görmemezlikten geliyoruz. Bunu yapmayalım” dedi.

KÜPÇÜ: “ŞEHADET BU MİLLETİN MANEVİYATINDA VAR”

Özcan’ın konuşması sonrası Ankara’daki 15 Temmuz programlarına katılacak olması sebebiyle Bolu’ya gelemeyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in gönderdiği mesaj okundu. Metin’in mesajının okunması sonrası kürsüye AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü geldi. Milletvekili Küpçü yaptığı konuşmada, “Bakın bu millet ali bir millet, bu millet ebed bir millet anlayışı içerisinde her zaman kahpelerle, kalleşlerle, ihanet şebekeleriyle savaşarak geldi. Hiç yenilmedi. Şehadet bu milletin maneviyatında var. Bu alanda şahitlik edenler, duranlar o gün bunu bilirler önemli bir şeydi bizim durduğumuz yer. Ebed müddet anlayışıyla beraber şahadet şerbetinin ne demek olduğunu bilen bir milletle yürüyoruz. Biz devlet-i alinin kıymetini biliyoruz. Bugün bu mücadeleyi hiçbir siyaseti ayırt etmeksizin söylüyorum bunu sonuna kadar yürümeliyiz. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız o hainleri, kahramanlarımızı unutmadığımız gibi” diye konuştu.

AYDIN: “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RAHAT UYUMALIDIR”

Küpçü’nün konuşması sonrası Atatürk İlkokulu Müdürü Fuat Bayramoğlu, Şehit Ömer Halisdemir’e ithafen yazılan 30 Kuş adlı şiiri okudu. Daha sonra kürsüye konuşmasını yapmak üzere AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın çıktı. Milletvekili Aydın yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Beraberlik Günü’nün dördüncü senesinde bir kez daha bu milletin bir ferdi olmaktan duyduğum şerefi ifade etmek istiyorum. Hayatta öyle anlar vardır ki aradan ne kadar vakit geçerse geçsin onlar hafızamıza kazınır. İşte bizim ve bizim gibi o gece bu meydanı dolduran kıymetli hemşerilerimiz hepsinin aklına o anlar mıh gibi çakılmıştır. Hani dün gibi sanki öyle ki kefenleriyle yola çıkmayı baştan kabul edenlerin sessiz duruşu, ama belki kendisinden çok sevdikleri için duyulan korku, ama o korkuyu bastıran sela sesleri. İşte bu meydanda dört yıl önce yeryüzü ve gökyüzü şahitliğinde gerçekleşmişti. Yüzyıllardır bu medeniyetin, bu coğrafyaya sahip olmak için planlar kurarken karşılarına ‘Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya’ diyerek ‘öz yurdunda garipsin öz vatanında parya’ olarak hakir görülen halkla omuz omuza yola çıkan hani Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unda bahsettiği iç ve dış bedhahlara ‘hele bir durun’ diyen liderin önderliğindeki milli ve yerli Türkiye’den rahatsız olmuşlardır.

Mustafa Kemal Atatürk rahat uyumalıdır. ‘Halk plajlara akın etti, millet giremedi’ diyen değil, köylüyü milletin efendisi olarak görenler iş başındadır. Evet, bizce de rahat uyumalıdır. Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarlara pandemi sürecinde de görüldüğü üzere insanlık dersi veren hükümet iş başındadır. Evet, Mustafa Kemal rahat uyumalıdır. Bir gece nöbete gelmeyenler bile bu vatanı canıyla kanıyla koruyan millet buradadır. Ama tüm bunlara rağmen huzur içinde uyuyamıyorsa sebebi belki de sırf iktidar olmak seçim kazanmak uğruna teröre destek veren terör yardakçısı Atatürk posterlerine zaafı olan, İstiklal Marşında ayağa kalkmayan partilerle ve daha ilerisi ihanetleri sabitken FETÖ’cü hainlerle işbirliği yapanlar yüzünden olabilir, ki onlara gereken cevabı da gerektiği vakit de yine millet vermektedir. O gece sela sesine, ezan sesine uyarak meydanlara koşan tüm vatandaşlarımızı tekraren saygıyla selamlıyorum. Aslanlar gibi savaşarak can veren tüm şehitlerimizi ruhaniyetlerini tazimle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”

ÜMİT: “15 TEMMUZ DEMOKRASİNİN ŞAHLANIŞIDIR”

Milletvekili Aydın’ın konuşması sonrası kürsüye son olarak Bolu Valisi Ahmet Ümit geldi. Vali Ümit yaptığı konuşmada, “Tam 4 yıl önce yaklaşık saat 8 buçuklardan itibaren başlayıp 10 buçuk saatlerinde tamda kızıştığı; milletin canından dişinden artırarak vermiş olduğu vergilerle satın alınan millete ait olan helikopterlerle, silahlarla, uçaklarla, tanklarla tüfeklerle memleketin gerçek sahibi olan milletin, millet iradesinin gerçek yeri olan yüce meclisimizi, bütün sokaklarımızı utanmadan, çekinmeden ‘karşınıza kim çıkarsa vurun’ diyecek kadar vahşileşen, sırtlanlaşan bir yapı ile millete saldıran insanların saldırdığı günün 4. seneyi devriyesinde burada bulunuyoruz. Biz 15 Temmuz’u ve 15 Temmuzları unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz olayı tarihte eşine rastlanmamış bir sahtekarlığın sonucu olarak milletimize yöneltilmiş en ağır darbe girişimlerinden işgallerinden birisidir. Hiçbir darbe yabancı ülkelerden destek almadan emperyalistlerle beraber olmadan girişimde bulunamaz. Yine aynı şekilde bütün terör örgütleri ülkemize karşı kurulun tüm terör örgütleri emperyalistlerin gayri meşhur ordularından başka bir şey değildir. Bütün bunlar tarih boyunca görüldü. Netice bunların en hainini yaşadık. 15 Temmuz 2016’da 15 Temmuz 2016 akşamı Ozan Özen, Fatih Kalu, Suat Aloğlu Veli Bektaş kardeşlerimiz şehit oldu. Ülkemiz genelinde ise 251 tane şehidimiz ve yine 2200’ün üzerinde yaralılarımızda gazilerimizde 15 Temmuz 2016’yı yaşamış oldu. Fakat neticesinde 15 Temmuz 2016’da vermiş olduğumuz bu mücadelenin arkasından bu millet yeniden yükselişe geçmiştir. Çünkü 15 Temmuz dünyaya verilmiş olan büyük bir derstir. 15 Temmuz milli iradenin zaferidir. 15 Temmuz demokrasinin şahlanışıdır. 15 Temmuz yeniden dirilişin başlangıcıdır.

Hainler ihanetini yaptı bundan sonra da yapmaya kalkacaktır. Bundan vazgeçmeyeceklerdir. Önemli olan bizim bundan ibret almamızdır. Bizim bundan ders almamızdır. Devletimize milletimize sahip çıkarak devletimizin temsilcilerine, devlet başkanımıza sahip çıkarak, aynı 15 Temmuz’da olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bu hainlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmakla, bunların hakkında bu güne kadar geldiğimiz gibi bundan sonrada gelmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından milli sporcular tarafından Sancak Koşusu ile getirilen Türk Bayrağı Vali Ahmet Ümit’e takdim edildi. Daha sonra Vali Ümit milli sporculara katılım belgesi verdi. Program tasavvuf müziği ve okunan şiirlerle birlikte devam ederken saat 00.13’te selalar okundu. Sabah ezanına kadar Demokrasi Nöbeti tutulması ile program sona erdi.