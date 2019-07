15 TEMMUZ – MİLLETİN ZAFERİ

Haber: C. Kutay Aykan

Tarih 15 Temmuz 2019. Fethullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hain yapılanması İstanbul’da köprüleri tanklarla ulaşıma kapattı. Ankara’da F-16 savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Tüm Türkiye’de sosyal medyada anında yayılmaya başlayan görüntüler halkta paniğe sebep olurken herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı.

NELER YAŞANDI?

22.00: Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

23.05: Başbakan Binali Yıldırım önce NTV, akabinde A Haber televizyon kanallarının canlı yayınlarına bağlanarak yaptığı açıklamada, "bir kalkışma girişimi"nin olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu" dedi.

23.30: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığı bildirildi.

00.01: Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.

00.13: TRT'yi işgal eden kalkışmacı askerler korsan darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca açıklamanın TSK tarafından yapılmadığına dikkat çekilerek "Korsan bildiridir. Gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz" denildi. Korsan bildirinin TRT'de okutulmasından bir süre sonra TÜRKSAT, TRT'nin yayınını kesti.

00.26: Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başta CNN Türk televizyonu olmak üzere çeşitli televizyon kanallarına bağlanarak, askerî kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti. Erdoğan, "Millî iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır." dedi.

00.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde okunan birlik selaları ile Türkiye genelinde vatandaşlar sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunanlara tepki göstermeye başladı.

01.39: TBMM Genel Kurul Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda yerlerini aldılar.

02.42: TBMM'ye atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla Meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı.

03.20: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a geldi.

10.37: Başbakan Yıldırım, "Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar, sağ salim kurtarıldı ve şu anda Çankaya'da kriz merkezinde görevinin başındadır." açıklamasında bulundu.

BOLU’DA NELER OLDU?

Hain darbe girişiminin ilk dakikaları itibariyle ilimiz Bolu’da da halk meydanlara toplanarak darbeye tepki göstermeye başladı.

AK PARTİ’DEN ÇAĞRI

TSK’da FTÖ terör örgütüne bağlı olduğu belirtilen bir kısım asker tarafından yapılmak istenen darbe girişimi sonrası AKP Bolu İl başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden çağrılar yapıldı. Vatandaşların parti binası önünde toplanması için “Demokrasiye inanan, ülkesini seven herkesi AK Parti İl Teşkilatına bekliyoruz” paylaşımları yapıldı.

SELALAR OKUNMAYA BAŞLANDI

Hain girişimin ilk saatlerinde ilimizin her yerindeki camilerde selalar okutuldu. Okunan selalar ile halk demokrasiye sahip çıkmaya, şehirlerdeki meydanlara çıkmaya, darbeye karşı gelinmesi için davet edildi.

BİNLERCE VATANDAŞ BELEDİYE MEYDANINDA

Darbe girişimi sırasında televizyon kanallarında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine on binlerce vatandaş akın akın Belediye Meydanına geldi. AK Partilisi, CHP’lisi, MHP’lisi, kısacası vatanını seven, demokrasiye sahip çıkmak isteyen, darbeye karşı gelen her görüşten on binlerce vatandaş kısa sürede meydanda buluştu. Darbecilere karşı büyük bir öfkeyle toplanan vatandaşlar birlik ve beraberlik yemini etti.

TÜM İLÇELERDE MEYDANLARA TOPLANILDI

Darbe girişimi dolayısıyla yaşanan çatışmalar devam ederken Bolu il merkezinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara toplandı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin ortaya çıktığı hain darbe girişimine destek verenlerin lanetlenmesi ve olası hareketliliklere karşı ilçelerde bulunan binlerce kişi siyasiler, STK başkanları ve kamu görevlileri ile birlikte meydanlara akın ederek beklemeye başladı.

TUGAY ÖNÜ KAPATILDI

Hain darbe girişiminin püskürtülmesine karşılık tehlikenin henüz geçmediği belirtilirken yeni bir hareketliliğe karşı dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediyeye ait iş makineleriyle Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın çevresindeki tüm yolları kapattırdı.

TUGAY KOMUTANI GÜNEŞER GÖZALTINA ALINDI

Darbe girişiminin hemen ertesi gün birbiri ardına soruşturmalar açıldı ve binlerce asker, polis, hakim, savcı, kamu görevlisi ve vatandaş FETÖ irtibatı dolayısıyla gözaltına alınmaya başladı. Darbe girişimi sırasında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer de darbe girişimi sabahının ilk ışıkları ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi. Güneşer’in dönemin Bolu Emniyet Müdürüyle telefonda yaptığı görüşmede vatandaşları askeri alanlardan uzak tutmasını söylediği ve karşılık vermemeleri için tehditler savurduğu kaydedildi.

DEMOKRASİ NÖBETİ BAŞLADI

Darbe gecesinin ardından tüm ülkede adeta seferberlik ilan edilirken vatandaşlara meydanları terk etmemeleri uyarısı yapıldı. Tehlikenin henüz geçmediği açıklamaları üst üste yapılırken yeni bir kalkışma hareketine karşı halk “Demokrasi Nöbeti” tutmaya başladı. Belediye Meydanında toplanan binlerce kişi her gün sabaha kadar nöbet tuttu. Sabaha kadar devam eden programlar ile halkın hain darbecilere karşı öfkesi diri tutulurken bir yandan da yaşanan gelişmeler an ve an vatandaşlarla paylaşıldı. Demokrasi nöbetlerinde ilimiz siyasileri, STK başkanları ve idari amirleri de bir an bile meydanları boş bırakmadı.

FETÖCÜLERE BASKINLAR

15 Temmuz gecesi başlayan kalkışmanın püskürtülmesi sonrası ilimizde de çok sayıda kamu görevlisi FETÖ ile irtibatlı ve üyesi oldukları için görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ’ye bağlı yurtlar, özel okullar, şirketler ve diğer iş yerlerine baskınlar başladı. FETÖ irtibatlı birçok yurt, iş yeri kapatılırken şirketlere el konuldu. FETÖ’cü hainler ise bir bir Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmaya başladı.

KINAMALAR

Soruşturmalar devam ederken birçok STK, kamu kurumu ve siyasi partiden de üst üste darbecileri kınama açıklamaları yapıldı.

BOLU DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen ve vatandaşlarımızın direnişiyle püskürtülen hain darbe girişiminde ilimiz Bolu’da da vatandaşlarımız demokrasiye sahip çıktı. 26 gün süren Demokrasi Nöbetinin yanı sıra düzenlenen yürüyüşler ile şehitlerimiz yad edilirken, hainler ve terör lanetlendi.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Olay Gündem gazetesi olarak 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde birliğimizi ve demokrasimizi korumak için, hainlerin silahları önüne atlayarak canını siper eden tüm kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; hain darbe girişiminde yaralanan tüm gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.