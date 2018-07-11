Haber: BMA

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde Şehitlerimiz için Mudurnu’da anma yürüyüşü düzenleneceği açıklandı. Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesinden yapılan duyuruda vatandaşlar Türk Bayrakları ile yürüyüşe katılmaya davet edildi. 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş için yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Saat 16.00’da Atatürk Meydanından Maymuncular Mevkiine hareket edilecek olup, Maymuncular Göletinin üzerinden orman yoluna 30 metre kot farkıyla 400 metre tırmanış gerçekleştirilerek, rota Hacettepe Mezarlığı (kuzey) yönüne çevrilecektir. Daha sonrasında Hacettepe Mezarlığı yoluna kadar 2 kilometrelik orman yürüyüşünün ardından Maymuncular yoluna inilecek olup buradan da tekrar Atatürk Meydanına dönüş yapılacaktır. Yürüyüşümüzün tahmini olarak 3 saat sürmesi beklenmektedir. Tüm halkımız, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve personeli şanlı bayrağımız ile birlikte yürüyüşe davetlidir.”