15 Temmuz’u doğru anlatmalıyız

Başaran açıklamasında, “Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. Her defasında milli birlik beraberliği sağladık ve vatanımıza sahip çıktık. Büyük bedeller ödedik ve vatanın her karış toprağı şehit kanları ile sulandı, gazilerin mezarları ile donandı. Türk Milleti tarihi boyunca, düşmanı her zaman karşısında görmeye ve mücadele etmeye alışıktır. Gözün gördüğü hiçbir düşmandan kokmadı, mücadeleden geri kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşu ile ne kadar sağlam temelleri olan bir millet olduğumuzu bütün dünyaya tekrar ispatladık. Aradan geçen yaklaşık 100 yıl, refah, barış ve huzur içinde olmamıza fırsat verilmedi. Her fırsatta ya uluslararası etkilerle yada terör ile mücadele etmek zorunda kaldık.

15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden, içimizden hain bir saldırıya maruz kaldık. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. O gece lider ülke Türkiye hedeflerimize son verilmek istendi. O gece İslamın son kalesi yıkılmak istendi. Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i, bağrından çıkardı. Yunus Emre’den, Mevlana’dan, Hacı Bektaş’tan, Hacı Bayram Veli’den, Pir Sultan Abdal’dan, Koca Sinan’dan beslenen bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi. Bütün dünya, bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına o gece bir kere daha şahit oldu. 15 Temmuz gecesi şanlı tarihimize bir destan daha eklendi. 15 Temmuz Destanını Gelecek Nesillere Doğru Anlatmalıyız. Yeni nesiller bu ihaneti hatırlayarak büyüsün. Çünkü hatırlamak ayakta kalmaktır, mücadele etmektir.

Milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı. İnanan, savunan bir halkın önünde hangi güç durabilirdi ki. İstiklal marşımızda belirtilen, “ Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın “ sözünü hatırlayarak gövdeler siper edildi. O gece sizlerin geleceği kararmasın, özgürlüğünüz elinizden alınmasın diye, vatan hainlerin eline geçmesin diye, gençliğini, servetini, işini, ailesini bıraktı. Her biri şehadet makamına ulaştılar, arkasında gözü yaşlı bir eş, bir baba, bir ana ve bir çocuk bırakarak. Arkasında kıyamete kadar Allah sizden razı olsun diye dua edecek 83 milyon vatandaş bırakarak.

Aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdiler bize. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cennetteki makamları yüce olsun. Hain girişimlere ve karanlık gecelere yenilmemek için Türk Milletinin evlatları her daim uyanık ve hazır olacaktır. Biz unutmadık, gelecek neslimize de unutturmayacağız, “Geceye yenilmeyen her kişiye, ödül olarak bir sabah ve bir gündüz, bir güneş vardır" ifadelerini kullandı.