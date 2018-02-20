Haber: Kasım ŞAHİN

Olay sonra Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına yaklaşık iki yıl önce başlanılan duruşmanın seyri ile verilen ifadeler şu şekilde olmuştu; Komşusu olan Mehmet U. isimli şahsın hayvanlarını bahçesine soktuğu için tartışan ve ertesi gün yaylaya çıkarken karşılaştığında yanındaki tüfekle U.’yu vurarak öldüren Hikmet A. bugün görülen ilk duruşmasında, "baltayla üstüme geliyordu. korkutmak için ateş etmiştim. Öldürmek istemedim" demişti.

Bolu’nun Taşoluk köyünde 55 yaşındaki Hikmet A. büyükbaş hayvanlarını bahçesinde otlattığı için tartıştığı komşusu 53 yaşındaki Mehmet U.’yu yaylaya çıktığı sırada tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Atalay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hikmet A.’nın ilk duruşması görüldü. Mehmet U.’nun eşi ve çocuklarının da katıldığı duruşmada ifade veren Hikmet A. , olaydan bir gün önce Mehmet U.’nun hayvanlarını bahçesinde otlattığını gördüğünü ve yanına giderek hayvanlarını çıkarmasını isteyince bir süre tartıştıklarını belirterek, "Ertesi gün ormana tomruk kesmeye gitmek için evden çıktım. Ormanda yabani hayvanlara karşı kendimi korumak için tüfeğimi de yanıma aldım. Ormana giderken yol üzerinde önüme Mehmet U.’nun hayvanları çıktı. Araçtan inerek hayvanları kovaladığım sırada Mehmet U.’nun elinde baltayla küfür ederek üzerime geldiğini gördüm. Korktuğum için bağırarak, "Mehmet gelme. Yanımda tüfek var" dedim. Aramızda yaklaşık 20 metre varken havaya bir el ateş ettim. Mehmet daha da yaklaşınca 2 metre kala ayaklarının önüne ateş ettim. Bu sırada Mehmet, "ben vuruldum" dedi" şeklinde konuşmuştu.

Ateş etmekteki amacının Mehmet U.’yu korkutmak olduğunu ifade eden Hikmet A. , "Mehmet’in ayağından kan aktığını görünce hemen olay yerinden ayrılarak yol üzerinde gördüğüm kişilere 112’yi aramalarını söyledim. Ambulans yanlışlıkla benim evime gelince de sağlık görevlilerine Mehmet U.’nun olduğu yeri tarif ettim. Öldürmek isteseydim kimseye yerini söylemezdim" şeklinde ifade vermişti.

KARAR VERİLDİ

Yaklaşık 2 yıldır, “Kasten adam öldürmek” suçundan tutuklu olarak yargılanan Hikmet A.’ya, önce müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanığın bu suçu kasıtlı olarak bu suçu işlemediğini karar vererek cezayı 18 yıla ve tahrik indirimi de uygulayarak Hikmet A.’nın cezasını 15 yıla indirdi.

2 AY SONRA TAHLİYE OLABİLİR

Hikmet A.’nın avukatı Mehmet Emin Güz, müvekkilinin akciğer kanseri olduğunu mahkeme heyetine belirterek şunları söyledi; “Müvekkilim çok ağır hastadır. Akciğer kanseridir. Doktor raporlarına göre sanığın yaklaşık 2 ay ömrü kalmıştır. Mahkeme Başkanlığına bu raporu da sunuyorum. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti de doktor raporunun dosyaya konulduğunu ancak esas raporun cezaevi doktorları tarafından verilmesinin gerekli olduğunu bu rapor doğrultusunda gerekli kararın verileceğini açıkladı.