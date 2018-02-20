banner133

banner101

banner120
20 Şubat 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 15 yıl hapis cezası aldı ama!

    Yaklaşık 2 yıl önce Karacasu ilçesinde bahçeye soktuğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Mehmet U’yu av tüfeğiyle öldürmek suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan Hikmet A. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    20 Şubat 2018 Salı 12:20
    Bu haber 375 kez okundu
    15 yıl hapis cezası aldı ama!

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Olay sonra Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına yaklaşık iki yıl önce başlanılan duruşmanın seyri ile verilen ifadeler şu şekilde olmuştu; Komşusu olan Mehmet U. isimli şahsın hayvanlarını bahçesine soktuğu için tartışan ve ertesi gün yaylaya çıkarken karşılaştığında yanındaki tüfekle U.’yu vurarak öldüren Hikmet A. bugün görülen ilk duruşmasında, "baltayla üstüme geliyordu. korkutmak için ateş etmiştim. Öldürmek istemedim" demişti.

    Bolu’nun Taşoluk köyünde 55 yaşındaki Hikmet A. büyükbaş hayvanlarını bahçesinde otlattığı için tartıştığı komşusu 53 yaşındaki Mehmet U.’yu yaylaya çıktığı sırada tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Atalay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hikmet A.’nın ilk duruşması görüldü. Mehmet U.’nun eşi ve çocuklarının da katıldığı duruşmada ifade veren Hikmet A. , olaydan bir gün önce Mehmet U.’nun hayvanlarını bahçesinde otlattığını gördüğünü ve yanına giderek hayvanlarını çıkarmasını isteyince bir süre tartıştıklarını belirterek, "Ertesi gün ormana tomruk kesmeye gitmek için evden çıktım. Ormanda yabani hayvanlara karşı kendimi korumak için tüfeğimi de yanıma aldım. Ormana giderken yol üzerinde önüme Mehmet U.’nun hayvanları çıktı. Araçtan inerek hayvanları kovaladığım sırada Mehmet U.’nun elinde baltayla küfür ederek üzerime geldiğini gördüm. Korktuğum için bağırarak, "Mehmet gelme. Yanımda tüfek var" dedim. Aramızda yaklaşık 20 metre varken havaya bir el ateş ettim. Mehmet daha da yaklaşınca 2 metre kala ayaklarının önüne ateş ettim. Bu sırada Mehmet, "ben vuruldum" dedi" şeklinde konuşmuştu.

    Ateş etmekteki amacının Mehmet U.’yu korkutmak olduğunu ifade eden Hikmet A. , "Mehmet’in ayağından kan aktığını görünce hemen olay yerinden ayrılarak yol üzerinde gördüğüm kişilere 112’yi aramalarını söyledim. Ambulans yanlışlıkla benim evime gelince de sağlık görevlilerine Mehmet U.’nun olduğu yeri tarif ettim. Öldürmek isteseydim kimseye yerini söylemezdim" şeklinde ifade vermişti.

    KARAR VERİLDİ

    Yaklaşık 2 yıldır, “Kasten adam öldürmek” suçundan tutuklu olarak yargılanan Hikmet A.’ya, önce müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanığın bu suçu kasıtlı olarak bu suçu işlemediğini karar vererek cezayı 18 yıla ve tahrik indirimi de uygulayarak Hikmet A.’nın cezasını 15 yıla indirdi.

    2 AY SONRA TAHLİYE OLABİLİR

    Hikmet A.’nın avukatı Mehmet Emin Güz, müvekkilinin akciğer kanseri olduğunu mahkeme heyetine belirterek şunları söyledi; “Müvekkilim çok ağır hastadır. Akciğer kanseridir. Doktor raporlarına göre sanığın yaklaşık 2 ay ömrü kalmıştır. Mahkeme Başkanlığına bu raporu da sunuyorum. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti de doktor raporunun dosyaya konulduğunu ancak esas raporun cezaevi doktorları tarafından verilmesinin gerekli olduğunu bu rapor doğrultusunda gerekli kararın verileceğini açıkladı. 

    Anahtar Kelimeler: Yaklaşık, 2, Yıl, Karacasu, Ilçesinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ZİNCİRİ HALKALARI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Araştırmacılar Sempozyumda Bolululara Neler Sunacak?..
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Pes Doğrusu!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir İŞ DÜNYASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÜÇLEME
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANNE BEN BİTKİ DEĞİLİM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sendika Ağalığı Gibi “ODA” Ağalığı da son Bulsun!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bir olalım
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan FETÖ’YE GİREN DE YAN DI, GİRMEYEN DE YAN DI
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANLARIN AĞLAYAN YÜZÜ : DEVRİK OLGUSU
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Skor İyi Oyun Tatmin Etmedi (ANALİZ)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129