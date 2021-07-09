Haber: Aysun Beykoz

Bolu 2. Ağır ceza mahkemesinde 18 Ekim 2020 tarihinde alkol aldığı arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldüren Murat Tekçe 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet hapis cezası ile yargılanan Murat Tekçe’nin cezası mahkeme heyeti iyi hal indirimi yaparak 15 yıla indirdi. Mahkeme heyeti haksız tahrik uygulamasına gitti ve sanığın tutuklu halinin devamına karar verildi.

O GECE YAŞANANLAR

18 Ekim 2020 tarihinde yaşananlar ise şu şekildeydi; Olay, gece saatlerinde Alpagutbey mahallesi Candan sokakta meydana gelmişti. İddiaya göre, Murat Tekçe (30) ve arkadaşı Akın Yüksel bir süre otomobilde alkol aldıktan sonra, Tekçe arkadaşı Yüksel’i evine bırakmak istemişti. Yüksel, Alpagutbey mahallesinde bulunan evinin önüne geldiğinde araçtan inmek istemememişti. İki arkadaş arasında yaşanan tartışmanın ardından Akın Yüksel’in araçtan inmesiyle Tekçe olay yerinden ayrılmıştı. Yüksel’in araçtan inmesinden yaklaşık 15 dakika sonra ikili arasında yaşanan telefon görüşmesi sonrası Tekçe yeniden arkadaşının evinin önüne geldi. Tekçe’nin otomobiline binen Yüksel, kavga ettiği arkadaşını kalbinden ve karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Murat Tekçe, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Henüz 10 ay önce evlendiği öğrenilen Tekçe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.”