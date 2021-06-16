15 yıl hapsi isteniyor

Haber: Okay Özcan

Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlamasıyla tutuklu olarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden F.A. bir kez daha hakim karşısına çıktı. Yıllardır eroin kullandığını ancak kan örneğinde eroin kullandığına dair bir bulguya rastlanmamasına çok şaşırdığını belirten F.A. şunları söyledi;

“Yıllardır eroin kullanırım. Nasıl olurda kanımda çıkmaz anlamadım. Bir yanlışlık olmalı. Bu illetten kurtulmak için metafini adlı uyuşturucu kullanmaya başladım. Yakalandığımda uyuşturucudan kurtulmak için tutuklanmamı bile istedim. Asla satıcı değilim, kullanıcıyım. Kollarımda bile eroin kullanmamdan dolayı iğine izleri duruyor” dedi.

Mahkeme başkanının, F.A. evinde yapılan aramada, “200 gram eroin, metafini, 234 adet uyuşturucu hap, sentetik hap, pipo, cam aparat ve çok sayıda şırınga” çıktığını söylemesinin ardından tutuklu sanık F.A. “Kullanmak amacıyla bulunduruyordum. Satıcı değil içiciyim” demesi inandırıcı bulunmadı. 15 yıl hapis cezası ile yargılanan F.A. nın duruşması 27 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.