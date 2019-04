15 yıl sonra veda etti

Haber: Esra ÖZTÜRK

Uzunoğlu veda mesajında şu görüşlere yer verdi; Değerli Hemşehrilerimiz, Dörtdivan’ımızın güzel insanları!Refah Partisi ile başlayan ve AK Parti ile devam eden siyasi kariyerim boyunca sizlerin desteğiyle iki dönem yani on yıl İl Genel Meclis Üyeliği, bir dönem de Belediye Başkanlığı yaptım. Bu süre boyunca kendi bilgim tecrübem ve sizlerin destekleriyle elimden geldiğince Dörtdivan’a hizmet etmeye gayret ettim.

Demokraside seçmenlerin iradesi her şeyden üstündür. Belli dönemlerde yapılan seçimler seçmenlere kendilerini yönetenlere hesap sorma, tercihlerini gözden geçirme fırsatı verir. Demokrasinin bir gereği olarak yeni bir seçim yapıldı ve seçmen belediye başkanını değiştirmeyi tercih etti ve Hamza Efe kardeşimize teveccüh etti.

On beş yıl boyunca sizlerin oylarıyla her hizmete gelişimizde sizlere nasıl teşekkür etmişsem, bu seçimde de sizlerin oylarıyla göreve veda ederken sizlere teşekkür etmeyi kendime borç biliyorum. Sizlere veda ederken görev sürem boyunca istemeyerek de olsa gönlünü kırdığım her kim varsa helallik istiyorum. Ben şahsım olarak herkese hakkımı helal ediyorum.Bu bağlamda Dörtdivan Belediye Başkanı seçilen Hamza Efe kardeşime başarılar dilerken, tüm hemşehrilerime esenlikler temenni ediyorum. Hoşçakalın!!!