15 yılı öğrenince itirafçı oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık 17 ay önce Otobanda bir dinlenme tesislerinde baygınlık geçirmesi nedeniyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sırasında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan ve ardından tutuklanan B.E.’nin duruşmasına devam edildi.

Geçtiğimiz duruşmalarda kendisi gibi yargılanan fakat firari durumda bulunan E.A.Ç. ile A.T’nin hakkında süreli olarak bu suça karışmadıkları konusunda savunma yapan B.E. 15 yıl hapis cezası alacağını öğrenince itirafçı oldu. Mahkemeye SEGBİS sistemiyle Nevşehir’den tanık olarak katılan Ü.Y,, tutuklu sanık B.E’yi tanımadığını ve kendisine satmak için uyuşturucu madde vermediğini söyledi.

Tanığın verdiği ifade sonrası söz alan ve itirafta bulunmak isteğini belirten B.E., Benim üzerimde bulunan uyuşturucu maddesini tanığın babası ile kendisinden aldığını, Hatta tanığın babasının uyuşturucu madde satmaktan dolayı tutuklandığını. Bu işi ise tanık Ü.Y.’nin kendisine verdiğini. Olaylarla E.A.Ç.’nin hiçbir ilgisinin olmadığını, Ü.Y. ile A.T’ye acıdığından dolayı suçu üzerine aldığını, ama şimdi yanıldığını belirterek; “Tanık olarak dinlenen Ü.Y. yalan söylüyor. Kendisi beni iyi tanır. Uyuşturucu İstanbul’a götürüp satmam için bana kendisi vermiştir. Ne olur beni tahliye edin. Ü.Y. adlı kişi beni ve ailemi tehdit ediyor” diyerek itirafta bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, tanık olarak dinlenen Ü.Y.’nin, sanığın yaptığı itiraf sonrası Bolu Cumhuriyet Savcılığına, uyuşturucu madde satmak suçundan suç duyurusunda bulunulmasına, firari durumda olan E.A.Ç. hakkında da yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Duruma ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019, 15:09