150 bin liraya kadar para cezası var

Haber: N. Halid Altundal

Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda sarı, mor ve beyaz renkli nilüferler açmaya başladı. Nilüferlerin açmasıyla Abant, Gölcük ve Yedigöller, ayrı bir güzelliğe büründü.

"KENDİNİ YENİLEMİŞ DOĞAYI KORUYALIM"

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Serpil Uysal, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta ziyarete kapatılan alanların normalleşme süreciyle 1 Haziran'dan itibaren yeniden kapılarını açtığını hatırlattı.

"Kapalı bulunduğumuz sürede hem alanların bakımını gerçekleştirdik hem de doğa kendini yenileme imkanına sahip oldu" diyen Uysal, nilüferlerle birlikte alanda bulunan diğer bitkilerin de çiçek açtığını söyledi.

Uysal, bitkileri doğal alanlardan koparmanın, başka yere götürmenin, başka habitata dikmenin yasak olduğuna işaret ederek, "Her bitki kendi yetişme ortamında kalmalı. Onun habitatı, doğası orasıdır. Oradaki ekolojik denge ona göre gelişmiştir. O yüzden bir yerdeki türü alıp başka yere nakletmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır" dedi.

Biyolojik çeşitliliğin, ekolojik dengenin bir bütün olduğunu, bunun devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, bunu sağlamak konusundaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti.

150 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Vatandaşlardan, kendini yenileyen doğayı korumalarını isteyen Uysal, "Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanunu'nun 20 (k) maddesine göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektirir. Bu, nilüferler için de korunan alan içerisindeki diğer bitki türleri için de aynı uygulanır. Bir gölden nilüferin koparmanın cezası, türüne ve miktarına bağlı olarak Çevre Kanunu'nun 20 (k) maddesine göre minimum 20 bin lira. Bunu da günümüz fiyatlarına güncellediğimizde, iki katı oranında da artırdığımızda 150 bin liraya ulaşabilecek miktarlarda idari para cezası uygulanması söz konusu" ifadelerini kullandı.